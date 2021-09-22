Kripto Para
AMC, Dogecoin ile de Ödeme Almayı Düşünüyor
Amerikan dev sinema zinciri AMC, yıl sonuna kadar ödeme alacağı kripto paralar arasına Dogecoin’i de eklemeyi düşünüyor. AMC CEO’su Adam Aron gelen baskılara dayanamayarak Dogecoin’i de firmanın kabul edeceği kripto paralar arasına eklemeyi gözden geçirdiklerini açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda AMC CEO’su Adam Aron firmanın 2021 sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde firmadan yeni bir açıklama geldi. Ve AMC bu iddiasını büyüterek ödeme alacağı kripto paralar arasına Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash’i de ekleyeceğini duyurdu. Ancak Dogecoin hayranları popüler kripto paralarını listede göremeyince bir araya gelerek Twitter üzerinden AMC’ye karşı bir protesto başlattı. Görünüşe göre de protestoları bir yanıt bulmuşa benziyor.
Bugün, AMC CEO’su Adam Aron Twitter’dan bir oylama başlatarak kullanıcıların Dogecoin ile çevrimiçi sinema bileti alıp almak istemeyeceklerini sordu. Aron, yaptığı oylamada sorusunu şu ifadeleri kullanarak sordu:
“Bu Twitter oylaması aracılığıyla en içten şekilde sizin düşüncelerinizi duymak istiyorum,”
“2021 yılının sonuna kadar AMC, çevrimiçi ödemelerde Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash kabul etmeye başlayacak. Kendi Twitter sayfamda Dogecoin’i de kabul etmemizi tavsiye eden bir çok istek gördüm. Sizce AMC, Dogecoin’i de kabul etmeye başlamalı mı?”
Aron, oylamasında kullanıcılara temel olarak Evet veya Hayır arasında değişiklik gösteren dört seçenek sundu. Oylamada “Evet, kesinlikle yapmalı”, “Evet, ama ben kullanmayacağım”, “ Hayır, o kadar önemli değil” ve “Hayır, harcanan çabaya değmez” seçenekleri kullanıcılara sunuldu. Bu yazının kaleme alındığı süreçte oylamanın bitmesine 5 saat kalmıştı ve kullanılan toplam oy sayısı 120,000’i geçmişti. Kullanıcıların %77.5’i Evet temalı seçeneklerden birini seçmişken Hayır seçeneklerinden birini seçenlerin oy oranı %22.5’te kaldı. Oylamanın gidişatı şimdilik Dogecoin hayranlarının lehine gözüküyor.
I sincerely want to hear your opinion, via this Twitter Poll. By year-end 2021, AMC will take Bitcoin, Etherum, Litecoin and Bitcoin Cash for online payments. I hear from many on my Twitter feed we should accept Dogecoin too. Do you think AMC should explore accepting Dogecoin?
— Adam Aron (@CEOAdam) September 21, 2021
Dogecoin isminin AMC ile birlikte anılmasının bir sebebi de var. Dogecoin, kripto paralar arasında bir “meme coin” veya bir şaka coini olarak biliniyor. AMC ise borsada buna benzer bir tanımlamaya sahip. Ocak ayında Reddit üzerinden organize olunan GameStop olayına AMC de dahil olmuştu. Olayın ardından da AMC de borsada “meme hissesi” olarak anılmaya başlandı. “Meme” tanımı genelde internet aleminde bir şaka kültürünü tanımlamak için kullanılıyor. Olayın detayları ile ilgili haberimizi inceleyebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple iPhone 13 Pro İçin Kamera Güncellemesi Getiriyor!
Bitcoin ve Ethereum Son İki Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
AMC, Dogecoin ile de Ödeme Almayı Düşünüyor
Kahve keyfinizi köpürtecek makineler MediaMarkt’ta!
iPadOS 15 Kullanıcıları Rahatsız!
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
vivo Y51 İncelemesi | Orta Seviyede Dikkat Çekici Kamera!
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
vivo Y51 İncelemesi | Orta Seviyede Dikkat Çekici Kamera!
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
EKRAN KARTI FİYATINA EFSANE SİSTEM! | Ryzen 7 3700X & RX 6700 XT
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.