AMC, Dogecoin ile de Ödeme Almayı Düşünüyor

Amerikan dev sinema zinciri AMC, yıl sonuna kadar ödeme alacağı kripto paralar arasına Dogecoin’i de eklemeyi düşünüyor. AMC CEO’su Adam Aron gelen baskılara dayanamayarak Dogecoin’i de firmanın kabul edeceği kripto paralar arasına eklemeyi gözden geçirdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda AMC CEO’su Adam Aron firmanın 2021 sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde firmadan yeni bir açıklama geldi. Ve AMC bu iddiasını büyüterek ödeme alacağı kripto paralar arasına Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash’i de ekleyeceğini duyurdu. Ancak Dogecoin hayranları popüler kripto paralarını listede göremeyince bir araya gelerek Twitter üzerinden AMC’ye karşı bir protesto başlattı. Görünüşe göre de protestoları bir yanıt bulmuşa benziyor.

Bugün, AMC CEO’su Adam Aron Twitter’dan bir oylama başlatarak kullanıcıların Dogecoin ile çevrimiçi sinema bileti alıp almak istemeyeceklerini sordu. Aron, yaptığı oylamada sorusunu şu ifadeleri kullanarak sordu:

Aron, oylamasında kullanıcılara temel olarak Evet veya Hayır arasında değişiklik gösteren dört seçenek sundu. Oylamada “Evet, kesinlikle yapmalı”, “Evet, ama ben kullanmayacağım”, “ Hayır, o kadar önemli değil” ve “Hayır, harcanan çabaya değmez” seçenekleri kullanıcılara sunuldu. Bu yazının kaleme alındığı süreçte oylamanın bitmesine 5 saat kalmıştı ve kullanılan toplam oy sayısı 120,000’i geçmişti. Kullanıcıların %77.5’i Evet temalı seçeneklerden birini seçmişken Hayır seçeneklerinden birini seçenlerin oy oranı %22.5’te kaldı. Oylamanın gidişatı şimdilik Dogecoin hayranlarının lehine gözüküyor.

I sincerely want to hear your opinion, via this Twitter Poll. By year-end 2021, AMC will take Bitcoin, Etherum, Litecoin and Bitcoin Cash for online payments. I hear from many on my Twitter feed we should accept Dogecoin too. Do you think AMC should explore accepting Dogecoin?

— Adam Aron (@CEOAdam) September 21, 2021