Apple‘ın önümüzdeki yıl çıkacak olan daha büyük iPad modelleri için iPadOS 17‘nin “özel bir sürümü” üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Yeni bir söylentiye göre Apple, iPadOS 17’nin henüz piyasaya sürülmemiş daha büyük iPad boyutları için özel olarak tasarlanmış bir sürümünü geliştiriyor ve bu sürümün ilki önümüzdeki yıl çıkacak.

@analyst941, iPadOS 17’nin “özel versiyonunun” daha büyük iPad modellerinin 60Hz’de iki adede kadar 6K ekranı desteklemesini sağlayacağını iddia ediyor. Bu, birden fazla Thunderbolt 4 bağlantı noktası aracılığıyla ekranların papatya dizimi yoluyla elde edilebilir.

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Daha büyük iPad modellerinin yolda olduğuna dair spekülasyonlar 2021 yılında Bloomberg’in Apple’ın daha büyük iPad’leri araştırdığını bildirmesiyle başladı. Ekran analisti Ross Young, Haziran 2022 tarihli bir raporunda mini-LED ve ProMotion özellikli 14,1 inçlik bir iPad Pro’nun geliştirilmekte olduğunu söyledi.

iPadOS 17’nin tabletlere iPhone tarzı ekran özelleştirme seçenekleri getireceği de söyleniyor.

Bugünkü söylentinin arkasındaki anonim kaynak, geçen yıl cihaz duyurulmadan önce MacRumors Forumlarında iPhone 14 Pro’nun Dinamik Adası hakkında doğru bilgiler sızdırdı. Bununla birlikte, henüz söylentilerle ilgili uzun vadeli bir geçmişe sahip değiller, bu nedenle paylaştıkları en son bilgilerin doğru olacağının garantisi yok.

Apple’ın 5 Haziran’da WWDC 2023 açılış konuşması sırasında iOS 17 ve iPadOS 17’nin önizlemesini yapması bekleniyor.