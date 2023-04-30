Gigabyte M32U Arm Edition incelemesiyle karşınızdayız. 32 inç boyutundaki Gigabyte markalı monitör, 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT değeri, KVM özelliği, AMD FreeSync Premium Pro desteği ve en önemlisi Arm versiyonu ile dilediğiniz gibi kullanma imkanı sunuyor.

İlginizi çekebilir; 6.000 TL Bandında Neler Sunuyor? | TECNO POVA 4 Kutu Açılışı



Not: Bu videoda yer alan Gigabyte M32U Arm Edition monitör, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Geniş ekran, yüksek çözünürlük

Gigabyte’ın tüm kozlarını kullandığı monitörü Gigabyte M32U, 32 inçlik 4K, yani 3840 x 2160 piksellik çözünürlük sunuyor. 32 inç gibi geniş ve büyük ekranda bu deneyimi sunması önemli bir avantaj. IPS panel ile gelen üründe 144 Hz tazeleme hızı ve 1 ms MPRT gecikme değeriyle dikkat çekiyor.

Arm Edition: Şahane kullanım

Gigabyte M32U modeinin iki farklı versiyonu bulunuyor. Biri klasik ayaklı bir versiyon iken, bizim de test ettiğimiz Arm Edition ile bir ayak yerine masaya sabitlenen bir arak sistemiyle hazırlanmış. Bu sayede yükseklik, 270 derece döndürme, çapraz, pivot kullanım ve yaklınlaştırma ile uzaklaştırma yapabilme detayları ile birlikte geliyor.

Bu durum hem oyuncuların yakın plandan oynama ve istediği yüksekliği ayarlama avantajı sunarken çalışma ortamlarında da uzakta geniş ekran deneyimi sağlıyor.

Detayları videoda görebilirsiniz.

İnceleme M32U Arm Edition 8.8 Puan 32 inç boyutundaki Gigabyte markalı monitör, 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT değeri, KVM özelliği, AMD FreeSync Premium Pro desteği ve en önemlisi Arm versiyonu ile dilediğiniz gibi kullanma imkanı sunuyor. ARTILARI Arm Edition İle Kolay Kullanınm

Arm Edition İle Kolay Kullanınm Büyük Ekran Deneyimi

Büyük Ekran Deneyimi KVM Özelliği

KVM Özelliği 4K 144 Hz IPS Panel EKSİLERİ Kutu İçinden Normal Ayak Da Çıkmalıydı Editörün Kararı Tasarım 0

İşlevsellik 0

Panel Kalitesi ve Hızı 0

Kurulum Kolaylığı 0

Bağlantı Desteği 0

Ses Kalitesi 0