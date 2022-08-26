Apple, iPad modelleri için iPadOS işletim sistemini duyurmuş ve bu duyuru tarihinden itibaren iOS ile iPadOS güncellemeleri eş zamanlı olarak kullanıcılara sunulmuştu.

Bu yıl ise firmanın iPadOS 16 güncellemesini, iOS güncellemesinden daha sonra kullanıma sunacağı iddiaları, gündemi karıştırmıştı. İddiaların doğruluğu hakkındaki tartışmalar devam ederken, Apple tarafı sessizliğini bozdu ve sonunda konu hakkında bir açıklama yaptı!

iPadOS 16, Kendi Güncelleme Takvimine Sahip Olacak!

Apple tarafı, TechCrunch isimli ünlü internet sitesine yaptığı açıklamada iPadOS 16’nın güncelleme takvimi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

“Bu yıl, iPadOS için oldukça büyük bir yıl. Artık kendi başına var olabilen ve iPad modellerine özel olarak tasarlanmış özelliklere sahip bir sürüm olduğu için, iPadOS’in güncelleme takviminde esnek davranabiliyoruz. Bu sonbaharda; iPadOS 16 sürümü iOS 16’dan daha sonra, 16.1 sürüm numarasıyla yayımlanacak.”

Apple’ın dikkat çeken bu açıklamasının oldukça önemli olduğunu söylemeliyiz. Zira Apple’ın güncelleme takvimindeki bu değişiklik, firma için bir ilk olacak.

iPadOS 16’nın gecikmesinin arkasındaki nedenin ise yalnızca M1 işlemcili iPad Air ve iPad Pro modellerine gelmesi planlanan Stage Manager özelliği olduğu düşünülüyor. Çoklu uygulama deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu özelliğin diğer iPad modelleri için erişilebilir olmaması, büyük tepki çekmişti.

iPadOS 16.1 İçin Geliştirici Beta Sürümü Yayımlandı!

Apple, geçtiğimiz günlerde kayıtlı geliştiriciler için yayımlanan iPadOS 16.1 Beta sürümü ile yine bir ilke imza attı. Zira firma, daha önceden “.0” beta sürümlerini, “.1” beta sürümlerinden önce yayımlıyordu.

Ancak bu sefer, iPadOS 16.0 Beta sürümü atlanmış gibi görünüyor. Apple’ın açıklamaları göz önünde bulundurulursa, bunun oldukça doğal bir durum olduğu söylenebilir.

iPadOS 16’nın direkt olarak 16.1 sürümüyle gelecek olması, iOS sürümlerinin geride kalacağı yönünde eleştirilere neden olmuş gibi görünüyor. Ancak, iOS 16 güncellemesi daha önce yayımlanacağı için Apple’ın iPadOS 16.1 çıkana kadar, iOS 16.1 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamış olacağı düşünülüyor. Bu da sürümlerin arasında bir eşitsizlik olmayacağı anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu hamlesini doğru buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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