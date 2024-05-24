iOS 17.5 güncellemesi ile silinen fotoğrafların geri gelmesi sorunu baş göstermişti. Apple, bu haftanın başlarında iOS 17.5.1 güncellemesini yayınlayarak, kullanıcıların cihazlarında silinen fotoğrafların tekrar görünmesine neden olan nadir bir sorunu giderdi. Apple, bu sorunun “veritabanı bozulmasından” kaynaklandığını belirtti ve durumu daha ayrıntılı olarak açıkladı.

Apple iOS 17.5.1 Güncellemesi Fotoğraf Silinme Sorununu Çözüyor: iOS 17.5 Hatası için Açıklama Geldi

Birçok kişi, 2010 yılına ait görüntülerin bu sorun nedeniyle nasıl yeniden ortaya çıktığını merak ediyordu. Apple, bu durumun iCloud Fotoğraflar ile ilgili olmadığını doğruladı. Sorun, cihazın dosya sisteminde bulunan bozuk bir veritabanı girişinden kaynaklanıyordu. Apple’a göre, kullanıcının cihazından tamamen silinmeyen fotoğraflar iCloud Fotoğrafları ile senkronize edilmemişti.

Bu dosyalar yalnızca cihazın kendisinde bulunuyordu. Ancak, bir yedekten geri yükleme yapılırken, cihazdan cihaza aktarım gerçekleştirilirken veya bir iCloud Yedeklemesi’nden geri yükleme yapılırken, iCloud Fotoğrafları kullanılmadığında bu dosyalar bir cihazdan diğerine aktarılmaya devam etmiş olabilir.

Bir Reddit kullanıcısı, satmadan önce iPad’in içeriğini sildiğini ancak fotoğraflarının arkadaşına sattığı iPad’de yeniden göründüğünü iddia etti. Apple, bu iddianın yanlış olduğunu belirtti. Görünen o ki, bazı kullanıcılar sadece etkileşim için bu sorunu abartmış. Apple’ın iddiaları yalanlamasının ardından gönderinin silinmesi de bunun işareti.

Şirket, bir cihazda aşağıdaki adımlar kullanılarak ögeler silindikten sonra tüm dosya ve içeriklerin kalıcı olarak silindiğini söyledi:

Ayarlar’ı açın Genel’i seçin Aktar veya Sıfırla’yı seçin Tüm İçeriği ve Ayarları Sil’i seçin

Bu adımların ardından kullanıcının cihazındaki her şey kalıcı olarak siliniyor ve eski fotoğrafların yeniden ortaya çıkma ihtimali ortadan kalkıyor. İddiayı ortaya atan Reddit kullanıcısının, cihazını satmadan önce doğru adımları izlememiş olması muhtemel.

Apple, iOS 17.5 sürümünde yaşanan sorunun nadir olduğunu ve az sayıda kullanıcıyı etkilediğini vurguladı. Şirket, kullanıcıların fotoğraflarına veya videolarına erişim sağlamadığını da belirtti. Bu endişe verici bir sorun olsa da, iCloud’da saklanmayan ve düzgün bir şekilde silinip satıldıktan sonra bir cihazda yeniden ortaya çıkamayacak fotoğrafların varlığı kullanıcıları rahatlatabilir.

iOS 17.5.1, iOS 17.5’e güncellendikten sonra yeniden ortaya çıkan fotoğrafları otomatik olarak yeniden silmiyor. iOS 17.5 güncellemesi ile yaşanan sorundan etkilendiyseniz, Fotoğraflar uygulamasına giderek bu görüntüleri manuel olarak silmeniz gerekiyor. Silinen görüntüler “Son Silinenler” albümüne taşınıyor ve burada 30 gün boyunca kalıyor. “Son Silinenler” albümünde “Tüm Cihazlardan Sil” seçeneğini belirleyerek bu görüntüleri hemen silmeyi tercih edebilirsiniz.

Apple’ın bu güncellemeyle nadir görülen bir sorunu çözmesi, kullanıcıların cihaz güvenliği ve veri bütünlüğü konusundaki endişelerini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması için şirketin sürekli olarak yazılım güncellemeleri ve düzeltmeler üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

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