Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!

Apple, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan başlıca pil sorunlarının nasıl düzeltilebileceğini açıkladı. Ancak karmaşık çözüm, telefonu tamamen silmeyi ve tekrar geri yüklemeyi gerektiriyor.

İlginizi çekebilir: Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!

reklam

Apple, şarj problemine nasıl bir çözüm getiriyor?

iOS 14’ün tam sürümü, şirketin en son lansman etkinliğinin ardından Eylül ortasında piyasaya sürüldü. Kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar iPhone’larının pilinin hızla düştüğünden şikayet ettiler ve bazıları yalnızca birkaç saat içinde pilin aşırı derecede tükendiğini bildirdi.

Telefon, işletim sisteminin yeni bir sürümüyle birlikte gelen dosyaları yeniden düzenleme ve tarama gibi bir dizi görevi yerine getirdiğinden, yeni iPhone yazılım güncellemeleri düzenli olarak bazı olağan dışı pil davranışlarına neden olur. Ancak çok sayıda rapor, performansın beklenenden çok daha kötü olduğunu ve kurulumdan sonraki ilk günlerden sonra da kaybolmadığını ileri sürdü.

iOS 14’ün yayınlanmasından sonra Apple, iOS 14.0.1 numaralı bir güncelleme daha yayınladı ancak bu mevcut sorunların hiçbirini çözemedi.

Geçtiğimiz günlerde şirket, iOS 14 yüklendikten sonra pilin bitmesiyle ilgili yaygın sorunlara yanıt veren bir destek notu yayınladı. Aynı belge, kullanıcıların Apple Watch’larındaki antrenman, sağlık ve fitness verileriyle ilgili diğer sorunlarında olabileceğini belirtiyordu. Ancak, sorunun düzeltilmesi için önemli bir değişiklik gerektirdiği vurgulanan yazıda, iPhone’u silip geri yüklemenin şart olduğu belirtildi.

Apple, sıfırlama işleminden sonra eski verilerin cihazlara geri yüklenebilmesi için telefonlarının bulutta yedeklendiğinden emin olmaları konusunda da kullanıcıları uyardı.

Tam talimatların yanı sıra Apple Watch ve Sağlık uygulaması sorunlarıyla ilgili daha kesin ayrıntılar da Apple’ın web sitesinde bulunabilir. Belgede belirtilenlere göre aynı işlemin Apple Watch ile ilgili sorunları da çözmesi gerekiyor.