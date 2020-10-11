Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!
Apple, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan başlıca pil sorunlarının nasıl düzeltilebileceğini açıkladı. Ancak karmaşık çözüm, telefonu tamamen silmeyi ve tekrar geri yüklemeyi gerektiriyor.
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Apple, şarj problemine nasıl bir çözüm getiriyor?
iOS 14’ün tam sürümü, şirketin en son lansman etkinliğinin ardından Eylül ortasında piyasaya sürüldü. Kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar iPhone’larının pilinin hızla düştüğünden şikayet ettiler ve bazıları yalnızca birkaç saat içinde pilin aşırı derecede tükendiğini bildirdi.
Telefon, işletim sisteminin yeni bir sürümüyle birlikte gelen dosyaları yeniden düzenleme ve tarama gibi bir dizi görevi yerine getirdiğinden, yeni iPhone yazılım güncellemeleri düzenli olarak bazı olağan dışı pil davranışlarına neden olur. Ancak çok sayıda rapor, performansın beklenenden çok daha kötü olduğunu ve kurulumdan sonraki ilk günlerden sonra da kaybolmadığını ileri sürdü.
iOS 14’ün yayınlanmasından sonra Apple, iOS 14.0.1 numaralı bir güncelleme daha yayınladı ancak bu mevcut sorunların hiçbirini çözemedi.
Geçtiğimiz günlerde şirket, iOS 14 yüklendikten sonra pilin bitmesiyle ilgili yaygın sorunlara yanıt veren bir destek notu yayınladı. Aynı belge, kullanıcıların Apple Watch’larındaki antrenman, sağlık ve fitness verileriyle ilgili diğer sorunlarında olabileceğini belirtiyordu. Ancak, sorunun düzeltilmesi için önemli bir değişiklik gerektirdiği vurgulanan yazıda, iPhone’u silip geri yüklemenin şart olduğu belirtildi.
Apple, sıfırlama işleminden sonra eski verilerin cihazlara geri yüklenebilmesi için telefonlarının bulutta yedeklendiğinden emin olmaları konusunda da kullanıcıları uyardı.
Tam talimatların yanı sıra Apple Watch ve Sağlık uygulaması sorunlarıyla ilgili daha kesin ayrıntılar da Apple’ın web sitesinde bulunabilir. Belgede belirtilenlere göre aynı işlemin Apple Watch ile ilgili sorunları da çözmesi gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53s, Amazon’da listelendi!
Oppo A53s, Amazon üzerinde görüntülendi. Firmanın henüz duyurusunu yapmadığı akıllı telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Oppo A53s, Snapdragon 460 ile geliyor!
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni giriş seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan A53s modeli ile piyasada yeni bir alternatif oluşturmak isteyen firmanın yeni cihazı Amazon üzerinde listelendi. Amazon Almanya’da listelenen akıllı telefonun, böylelikle teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden alacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip bir modelinin daha olacağı tahmin ediliyor.
6.5 inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacak Oppo A53s, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet de, 16 MP değerinde ön kamerası bulunacak. Arka tarafta da üçlü kameranın bulunacağı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafa konumlandırılmış. 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak akıllı telefonun, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alınana sahip olan versiyonu 189 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarj ile gelecek!
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Samsung, güncellenmiş Galaxy S ailesini tanıtacak. Tanıtılacak 3 yeni akıllı telefonun; Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olması bekleniyor.
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Galaxy S21 Ultra, 5 kamera ve daha hızlı şarja sahip olacak!
Önümüzdeki yıldan itibaren, Samsung’un ürün yelpazesindeki teknolojik açıdan en gelişmiş cihazlar olan Galaxy S ve Galaxy Note serisi en premium cihaz statüsünü kaybedecek. Artık Galaxy Z serisi gibi katlanabilir akıllı telefonlar ilerlemenin ön saflarında olacak; bu nedenle Galaxy S21 ailesinden devrim niteliğinde bir şey beklememekte fayda var.
Hiç şüphe yok ki satış bölgesine bağlı olarak yeni cihazlar Snapdragon 875 veya Exynos 2100 yonga seti ile satışa sunulacak. Galaxy S21 Ultra söz konusu olduğunda, üretici 2K çözünürlüklü ve en az 120 Hz (muhtemelen 144 Hz) yenileme hızına sahip OLED ekran sunacak. Arka kamerada, ISOCELL Bright HM2 sensörüne de sahip 108 megapiksel beş sensörlü bir sistem alacak. Bu kameralar 30 fps’de 8K formatında kayıt için destek ve optik görüntü sabitleme sistemi vaat edecek.
Pil kapasitesi 5.000 mAh olacak ve şarj hızı artarak gücünü 65 W’a çıkaracak. Kablosuz ve ters şarj için kesinlikle destek sunacak ve söylentilere göre Galaxy S21 Ultra’nın kutu içeriğinde stylus kaleme yer verilecek.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 GeekBench’te görüntülendi!
Realme’nin orta seviyede konumlandıracağı Realme Q2 ailesiyle ilgili sızıntılar gün geçtikçe çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde Q2 Pro modelinin deri bir arka panele sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu ailenin 13 Ekim’de düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacağı ortaya çıkarken Q2, GeekBench adlı testte görüntülendi.
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Şu ana kadar ailenin Q2 ve Q2 Pro modellerinden oluşacağı ile ilgili bilgiler elde etmiştik. Farklı modellerin olup olmayacağı merak konusuyken bu fiyat/performans modelleriyle ilgili bilgilerimiz gün geçtikçe artıyor.
Realme Q2 ailesi neler sunuyor?
Her ne kadar cihazlarla ilgili şu anki bilgilerimiz kısıtlı olsa da farklı kaynaklardan elde edilen sızıntılarla bazı özellikler ortaya çıktı. GeekBench’te görüntülenen Realme Q2, RMX2117 model numarasıyla ortaya çıktı. Bu teste göre MediaTek Dimensity 800U yonga setiyle gelecek olan telefon, 6 GB RAM’e ve Android 10 işletim sistemine de sahip olacak. Uygun fiyatlı ve dahili 5G SIM desteğine sahip olan bu işlemcinin yanı sıra arayüz olarak ise şirketin Realme UI 2.0’ı varsayılan olarak sunması bekleniyor.
Realme Q2 Pro hakkında çok daha az bilgiye sahibiz. Ancak Q2 konusunda durum tamamen böyle değil. Aynı RMX2117 model numarasıyla bir cihaz TENAA’da görülmüştü. Bu platforma göre Q2, 6.5 inçlik Full HD+ kalitesinde LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazda arkadaki 48 MP’lik ana kameraya eşlik eden 8MP’lik muhtemelen geniş açı ve 2MP’lik yardımcı kameranın yanı sıra önde de 16 MP’lik özçekim kamerası bulunacak. Ayrıca 30W hızlı şarj ile kısa sürede doldurulabilen 4900 mAh’lik batarya da telefonın artılarından biri olarak öne çıkıyor.
Q2 ile beraber tanıtılacak olan Q2 Pro ise ilgili ise oldukça az bilgimiz olması lansmana heyecan taşımamıza sebep oluyor. Realme’nin bu yeni fiyat/performans ailesinin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.