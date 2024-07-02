Apple Intelligence ücretli mi sorusu kullanıcılar tarafından çok sık soruluyor. Apple yapay zeka aracı olan Apple Intelligence, şüphesiz WWDC 2024 etkinliğinin yıldızı olmuştu. Galaxy AI, Google Gemini gibi rakiplerle mücadele etmesi beklenen Apple Intelligence’ın ücretsiz olacağı düşünülüyordu. Ancak Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman, Apple Intelligence ücretli mi diye soranlar için kötü bir haber verdi. Apple Intelligence ücretli abonelik sürümüyle gelebilir!

Apple Intelligence ücretli mi olacak? Ünlü analist açıkladı

Apple Intelligence ücretli mi sorusuna cevap veren Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, Apple Intelligence’ın ücretsiz kalma süresi sınırlı olabilir. Gurman, Apple’ın yakın gelecekte bu hizmeti iki farklı katmana ayırmayı planladığını belirtiyor. Ücretsiz katman, sınırlı özellikler sunacak ve tam işlevsellik için kullanıcıların Apple Intelligence+ gibi bir abonelik planına geçmeleri gerekecek.

Yani Apple Intelligence ücretli mi diye soranlar için cevap, gelecekte ücretli olabilir. Bu normal bir şey, zira Samsung’un da Galaxy AI için bir ücretli abonelik planı sunma planı olduğunu biliyoruz. Burada şunu anlamak önemli, yapay zeka özelliklerinin birçoğu bulut sunucularına bağlı ve şirketlerin bu sunucuları sürekli olarak çalıştırmak için bir finansmana ihtiyaç duyması normal.

Bu nedenle Apple Intelligence ücretli olabilir. Bazı sınırlı özelliklerinse ücretsiz sunulması mümkün. Bunlar cihaz üzerinde gerçekleşen işler olabilir. Ancak bunların kesin bilgiler olmadığı ve sadece tahmin olduğunu söyleyelim. Apple cephesi Apple Intelligence ücreti hakkında bir bilgi vermedi.

Apple Intelligence ücretli mi sorusuna cevap veren Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre, bu yeni abonelik planı, diğer Apple “+” hizmetleri gibi ücretli olacak ve kullanıcıların cihazlarını daha geç yenileme eğilimlerine karşı Apple’ın hizmetlerinden daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak.

Apple Intelligence, bu stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, cihazlarına entegre ettiği her yapay zeka iş ortağının abonelik gelirlerinden de pay almayı planlıyor, tıpkı App Store üzerinden üçüncü taraf hizmetlere yapılan aboneliklerden aldığı pay gibi.

Bu durum, Apple’ın gelecekteki gelir akışlarını nasıl şekillendireceğine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor. Halihazırda birçok abonelik hizmeti için ödeme yapmaktan şikayetçi olan kullanıcılar için bu gelişme, Apple ürünlerine yönelik mali yükü artırabilir. Ancak, Apple’ın bu stratejisi, kullanıcıların cihazlarını yenileme sıklığını azaltarak hizmetlerden daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.

Apple Intelligence Nedir? Neler Yapabiliyor?

Apple, bu yılki pazarlama faaliyetlerinde büyük olasılıkla yapay zeka odaklı yeniliklerine yer verecek. Özellikle geçen ay tanıtılan iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile birlikte duyurulan Apple Intelligence, dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu sonbaharda tam sürümüyle piyasaya çıkacak olan Apple Intelligence, başlangıçta beta sürümünde olacak ve kullanımı ücretsiz olacak. Ancak, uyumlu bir cihazınızın olması gerekecek. Bu cihazlar arasında iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max veya iPhone 16 ailesinden biri bulunuyor. Mac ve iPad kullanıcıları ise Apple’ın M serisi çiplerine sahip cihazlara ihtiyaç duyacak.

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Apple Intelligence, kullanıcılarına sunduğu gelişmiş yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. Örneğin, Genmoji yaratıcısı gibi araçlar, kullanıcıların deneyimini zenginleştiriyor. Ancak, bu tür gelişmiş özellikler için abonelik ücretlerinin devreye girmesi, kullanıcıların teknolojiye erişim maliyetlerini artırabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ücretli abonelik getirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!