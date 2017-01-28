Amerikan Patent ve Marka Dairesi bu hafta Apple tarafından yapılmış bir elektronik sigara patenti başvurusunu internette yayınladı.

Yayınlanan dokümana göre Apple başvuruyu geçen sene yapmış. Dosyalarda sıcaklığı ayarlayan ve ısıyı bir bileşenin bulduğu hazneye yayan değişik bir teknoloji yer alıyor. Cihazın haznesi içerisindeki bileşen buharlaşırken havayı dışarıda tutabiliyor.

Bu başvurunun ortaya çıkmasıyla beraber şirketin iVape isimli bir elektronik sigara cihazı ile karşımıza çıkmasını bekleyebilirsiniz. Ancak patent başvurusunda hazne içerisinde yer alacak olan bileşenin ne olacağı yer almıyor. Ürünün ne için kullanılacağı bilgisi de ye yok. Yani son tüketiciye hiçbir zaman ulaşmayacak bir ürün diyebiliriz.

Şirket için elektronik sigara tamamen akıl dışı. Bu tarz bir buharlaştırıcı ev tipi hava temizleyicilerden bir çok şeye kadar kullanılabilir. Şirketin bir çeşit araç teknolojisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yani bu patent onunla ilgili de olabilir. Mercedes-Benz’in araçlarında özel bir koku yayıcı yer alıyor. Şirket bu patent ile beraber bütün perakende mağazalarının aynı kokmasını bile sağlayabilir.