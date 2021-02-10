Apple geçen yıl, logosunda armut şekli bulunan Prepear adlı uygulamaya dava açmıştı; nihayet bu dava sonuca ulaştı. Prepear’ın geliştiricileri, uygulamanın logosunda küçük bir değişiklik yapmayı kabul ettiler. Bu sayede Apple ile aralarındaki kriz çözüme kavuştu.

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Prepear; Super Healthy Kids girişiminin yan ürünü olarak hizmet veren, insanların yeni yemek tarifleri keşfedebileceği bir yemek uygulaması. Uygulamanın ticari marka logosunda da armut meyvesi yer alıyor; ancak bunu gören Apple, meyve bazlı bir logonun, kendilerinin logosuyla karışıklık yaratabileceğinden dolayı Prepear şirketine itiraz etmiş ve logolarını değiştirmesini talep etmişti.

Apple, Prepear’ın armut logosunu kullanmasına ‘izin verdi’

Apple, Prepear’a açtığı davada meyve bazlı logonun, kendilerinin ayırt edici niteliğini kaybetmesine neden olabileceğini söylemişti. Yaklaşık 6 ay süren bu davada nihayet kriz çözüldü. Prepear yetkilileri, uygulamanın logosunda küçük bir değişiklik yaptılar. Normalde uygulamanın logosundaki armut şeklinin üstünde küçük bir yaprak vardı; fakat yeni logoda bu yaprak, yerini yarım ay şekline bırakmış durumda.

Konuyla âlâkalı olarak Super Healthy Kids’in yetkililerinden de açıklama geldi. Şirketin kurucu ortaklarından Russ Monson, basına verdiği demeçte, “Prepear olarak, Apple ile aramızdaki ticari marka sorununu dostâne bir şekilde çözdüğümüzü duyurmaktan mutluluk duyarız.” dedi.

Uygulamanın yeni ticari marka logosunu önümüzdeki haftalardan itibaren faaliyete sokacaklarını da ekleyen Mosson, logonun şimdiden Prepear’ın web sitesine yerleştirildiğini söyledi.

Prepear, Apple’a karşı takipçilerinden destek istemişti

Apple tarafından dava edildikten sonra Prepear yetkilileri, change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatmışlardı. O günden bu yana destek gören imza kampanyası, 269.650 kişi tarafından destek aldı.