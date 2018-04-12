Apple HomePod satışları kötü gidiyor

Apple HomePod, geçtiğimiz yıl WWDC konferansında resmi olarak tanıtılmış ve bu yılın Şubat ayı itibarıyla da satışa sunulmuştu. Şimdilik sadece İngilizce Siri desteğiyle kullanılabilen ve sınırlı ülkede satılan akıllı hoparlör, şimdiye kadarki satış rakamlarıyla Apple‘ı mutlu edemedi. Gelen bilgiler, şirketin düşük talep yüzünden halihazırda bir üreticiye verdiği siparişleri iptal ettiği yönünde.

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Apple HomePod neden başarılı olamadı?

Eğer satışlar ne kadar kötü diye soracak olursanız, pazar araştırma firması Slice Intelligence verilerine göre ABD’de yer alan akıllı hoparlör pazarında Apple HomePod‘un %19‘luk bir payı var. Bir diğer deyişle Amazon Alexa ve Google çözümlerine henüz yaklaşabilmiş değil.

Bu başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi, cihaz her ne kadar başarılı bir ses deneyimi sunuyor olsa da içerisindeki Siri sesli asistanı ile Google ve Amazon çözümlerine göre sınırlı yetenekler sunuyor olması. Diğer sebep ise tabii ki 350 dolarlık satış fiyatı ve Apple’ın bu pazarda rakiplerine göre geri kalması olarak gösteriliyor.