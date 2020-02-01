Apple
Apple harita uygulamasına dev güncelleme
Apple Harita uygulamasını yeniden tasarlama sürecini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da kullanıma sunduğu yeni harita uygulaması özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.
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Apple yeniden tasarlanmış haritalar uygulamasını Amerika’daki kullanıcılarına sundu
Apple harita uygulamasını 2012 yılında ilk kez lanse etmiş fakat sonrasında beğenilmeyen özelliklerini düzeltmek konusunda kötü bir iş ortaya koymuştu. O tarihten bu yana uygulamanın kullanıcı tecrübesine dayanan birçok temel fonksiyonunu yeniden tasarlanmaya devam etti. Şirket 2018 yılında uygulama üzerinde çalıştıklarını resmi olarak açıkladı fakat bununda öncesinde Apple araçlarının Amerika’nın çeşitli şehirlerinde tarama yaptıkları uzun süredir bildiğimiz bir süreçti. Tüm bunların ışığında Apple’ın harita uygulaması için ulaştığı noktaya kolay gelmediğini söyleyebiliriz.
Apple harita uygulamasının yeni özellikleri
İlk bakışta göze çarpan en büyük yeniliğin haritaların görsellerinde yapılan devrimsel değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamanın yeni harita görselleri sayesinde yolların, binaların, parkların ve hava alanlarının kolay anlaşılır ve kapsamlı bir şekilde görselleştirildiği çok açık görülmekte. Bunun yanı sıra daha önce Google haritalardan aşina olduğumuz sokakların 3 boyutlu görüntülenebilmesi ve beğenilen konumların kayıt edilip paylaşılabilmesi özellikleri de Apple haritalara eklendi. Şirket yaptığı açıklamada teknik geliştirmelere de yer verdi. Daha fazla yol ve yaya verisi kapsadıklarını ve adreslerin daha hassas belirlenebildiğini belirtti. Gerçek zamanlı konum, uçuş statüsü, kapalı alan haritalandırması ve haritalarda Siri desteği gibi birçok yenilik kullanıcıları bekliyor.
Apple’ın bu güncellemesi iOS 13 ve üzeri sürümler için Amerika’daki kullanıcılara sunuldu.
Kaynak: Apple’ın Açıklaması
Apple
Foxconn, iPhone üretiminde Koronavirüs’ün etkisi olmayacağına açıkladı!
Foxconn, iPhone’a parça tedarik eden Çin merkezli şirketlerden biri. Dün, Çin’in şehirlerinden biri olan Hubei’de bulunan tesislerden birini ülkede yaşanan virüs krizi nedeniyle kapanması ihtimali basına yansımıştı.
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Firma ise, bu dedikodulara cevap olarak bir açıklamada bulundu. Foxconn Huabi’de iPhone’a parça sevkiyatı yapan tesislerini kapatmayacağına dair söz verdi. Böylece, iPhone 9’un çıkış tarihi gecikebilir iddiaları da yalanlanmış oldu.
Açıklamanın devamında, Apple’ın ana tedarikçilerinden biri olan Foxconn’un süreci yakından takip ettiği ve firmaya olan yükümlülüklerini sürdüreceğini belirtti.
Foxconn’un üretim faaliyetlerinin büyük bir kısmı Wuhan’da bulunuyor. Koronavirüs ise Wuhan’da ortaya çıkan bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında tesis için çok büyük riskler ortaya çıkarıyor. Daha önce de Foxconn için çalışanlarına yönelik yaptığı mobbing uygulamaları basına sızmıştı.
Tesis, şu an da Çin’de yeni yıl tatilleri olması nedeniyle faaliyette değil . Tüm işletmeler, standart çalışma saatlerine döndüğü zaman faaliyetlerini sürdürecek.
Apple, en son yaptığı açıklamalarda ilk çeyrekte geçen yıla oranla daha yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını açıklamışlardı. Tim Cook, Reuters’a durumla ilgili demeçlerde bulundu: Durum hala belirsiz, hala çok fazla veri topluyoruz ve bunların kesinliğini tespit ediyoruz.
Apple
Apple 2020 ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
Apple’ın geçtiğimiz yıllarda servis uygulamalarına yaptığı yatırım sonuçlarını göstermeye başladı.Görünüşe göre 2019’da hayatımıza giren yeni Apple servisleri kullanıcılar tarafından kabul gördü.
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Apple 12.7 milyon dolar servis geliri ile rekor kırdığını açıkladı
Apple’ın servis uygulamaları sektöründeki yatırımları 2020 yılının ilk çeyreği itibarıyla meyvelerini vermeye başladı. Şirket 12.7 milyar dolar net satış geliri ile rekor kırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıla oranla %17’lik bir gelir artışı sağlamış oldu. Apple’ın bu rekoru kırmasında var olan iCloud ve Apple Müzik servislerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Apple TV+ ve Apple Arcade’in şirketin ekosistemine kazandırdığı yeni üyelerin de büyük bir katkısı var. Servis uygulamaları Apple’ın açıkladığı 91.8 milyar dolarlık şirket gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.
2019 itibarıyla firma ürünlerinin adet satışlarını açıklamaya son verdi. Fakat şirketin net satış gelirlerine bakarak ürünlerin popülerliğini takip etmek mümkün. Servis uygulamalarındaki artışın yanı sıra giyilebilir teknolojiler, ev ve aksesuar kategorileri gelirlerinde de 10 milyar dolar ile göze çarpan bir artış mevcut.
iPhone satışları da 56 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yıl ilk çeyrek net geliri olan 52 milyar doları geçmiş oldu. Şirketin CEO’su Tim Cook bu başarının arkasında iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerine gösterilen büyük ilginin olduğunu söyledi.
Bütün bunların yanı sıra şirket için bazı kötü haberler de mevcut. Şirket Mac ve iPad ürün kategorilerinde 7.2 milyar ve 6 milyar gelir elde ederek geçtiğimiz yılki gelirlerinin gerisinde kaldı.
Apple
Koronavirüs, iPhone 9 ve AirPods üretimini etkileyebilir
Ölüm vakaları ile dünya gündeminden düşmeyen Koronavirüs tehlikesinin iPhone 9 ve i AirPods’un üretimini etkileyebileceği iddia edildi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tehlikesinin teknoloji üretim bantlarını etkileyebileceği tahmin ediliyor. Özellikle düşük saatlik çalışma ücretleri nedeniyle pek çok üreticinin fabrikalarını açtığı Çin’de, birçok üretim bandı bulunuyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Apple’da üretim bantlarını Çin’in Henan ve Guangdong eyaletlerine konumlandırmış durumda. Nikkei Asian Review aktardığı bilgilere göre 100’ün üzerinde vakanın bulunduğu Hubei bölgesine komşu olan Apple üretim hatlarının bu virüsten etkilenebileceği aktarılıyor. iPhone 9 (SE 2) ve yeni AirPods modellerinin üretiminin bu riskten dolayı yavaşlayabileceği aktarılırken, telefonun şubat ayında seri üretime geçilmesinin tahmin edildiği belirtiliyor. Apple tarafından haber ile ilgili henüz bir açıklama paylaşılmazken telefonunun satışına ise mart ayında başlanacağı öngörülmekte.
iPhone 9 tahmin edilen teknik özellikleri
4.7 inç boyutundaki iPhone 9’un tıpkı iPhone 11 serisinde olduğu gibi cam arka yüzeye sahip olduğu görülüyor. Bunun sebebinin ise telefonun kablosuz şarj özelliğine sahip olması olarak yorumlanıyor. Bunun yanı sıra Touch ID parmak izi okuma özelliği de beklenen model ile geri dönecek. Apple’ın A13 Bionic işlemcisi ile güncel iPhone modellerine eşit bir performans sunacak olan telefonda 3 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama ise dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca likit kristal polimer (LCP) anten teknolojisi yerine karma anten tasarımı kullanılacağı, bunun da cihaz maliyetini düşüreceği belirtiliyor.