Apple harita uygulamasına dev güncelleme

Apple Harita uygulamasını yeniden tasarlama sürecini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Amerika’da kullanıma sunduğu yeni harita uygulaması özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.

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Apple yeniden tasarlanmış haritalar uygulamasını Amerika’daki kullanıcılarına sundu

Apple harita uygulamasını 2012 yılında ilk kez lanse etmiş fakat sonrasında beğenilmeyen özelliklerini düzeltmek konusunda kötü bir iş ortaya koymuştu. O tarihten bu yana uygulamanın kullanıcı tecrübesine dayanan birçok temel fonksiyonunu yeniden tasarlanmaya devam etti. Şirket 2018 yılında uygulama üzerinde çalıştıklarını resmi olarak açıkladı fakat bununda öncesinde Apple araçlarının Amerika’nın çeşitli şehirlerinde tarama yaptıkları uzun süredir bildiğimiz bir süreçti. Tüm bunların ışığında Apple’ın harita uygulaması için ulaştığı noktaya kolay gelmediğini söyleyebiliriz.

Apple harita uygulamasının yeni özellikleri

İlk bakışta göze çarpan en büyük yeniliğin haritaların görsellerinde yapılan devrimsel değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamanın yeni harita görselleri sayesinde yolların, binaların, parkların ve hava alanlarının kolay anlaşılır ve kapsamlı bir şekilde görselleştirildiği çok açık görülmekte. Bunun yanı sıra daha önce Google haritalardan aşina olduğumuz sokakların 3 boyutlu görüntülenebilmesi ve beğenilen konumların kayıt edilip paylaşılabilmesi özellikleri de Apple haritalara eklendi. Şirket yaptığı açıklamada teknik geliştirmelere de yer verdi. Daha fazla yol ve yaya verisi kapsadıklarını ve adreslerin daha hassas belirlenebildiğini belirtti. Gerçek zamanlı konum, uçuş statüsü, kapalı alan haritalandırması ve haritalarda Siri desteği gibi birçok yenilik kullanıcıları bekliyor.

Apple’ın bu güncellemesi iOS 13 ve üzeri sürümler için Amerika’daki kullanıcılara sunuldu.

Kaynak: Apple’ın Açıklaması