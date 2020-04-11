Apple Harita uygulaması Covid-19 testi yapan yerleri gösterecek!

Apple, Corona virüs konusunda insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Harita uygulaması, Covid-19 testi yapan sağlık merkezlerinin yerini gösterecek.

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Kullanıcılar detaylı bilgilere ulaşabilecek!

Apple, Covid-19 ile mücadele konusunda insanlara yardım etmeyi sürdürüyor. Firma Google ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra kendi ekosistemi içerisine de yeni bir kaç özellik ekleyerek insanlara yardımcı olmayı amaçlıyor. Şöyle ki Apple Harita uygulaması yakında Corona virüsü için test yapılan sağlık merkezlerinin yerini göstermeye başlayacak. 9to5Mac isimli internet sitesinde çıkan habere göre, firma bir duyuru yaparak, sağlık merkezlerinin Harita uygulaması veri tabanına eklemeleri için gerekli talimatları gösterdi. Başkalarının da yardıma kolayca ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu duyuru sayesinde, sağlık kuruluşları, bilgilerini girerek uygulama üzerinde görülebilecekler. Bu sayede kullanıcıların testin nerede ve hangi saatler arası yapıldığını öğrenebilmesi amaçlanıyor.

Apple‘ın başlattığı bu uygulama zamanla sağlanacak katılımla daha verimli bir hal alacak gibi görünüyor. Bu uygulamanın ABD sınırları içerisinde mi yoksa dünya genelinde mi uygulanacağı ile alakalı bir bilgi henüz aktarılmazken, gelen bilgiler test aşamasının bitiminde tüm dünyanın bunu kullanabileceği yönünde. Apple Covid-19‘a karşı yardımlarını kesmiyor. Google ile yapılan anlaşmanın yanı sıra, Tim Cook geçtiğimiz günler de firmanın tam 20 milyon dolardan fazla bağış yaptığını duyurdu. Umuyoruz ki Covid-19 dünyamızı daha fazla meşgul etmez ve gündelik hayatımıza geri dönebiliriz.