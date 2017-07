Apple, Günde Sadece 200 iPhone Üretebilecek

Apple her ne kadar dün yeni iPhone 8’i tanıtacağı günü duyurmuş olsa da daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz gibi maalesef üretim konusunda hala sorunlar mevcut. Üretim ile alakalı olan bu sıkıntılardan dolayı ilk parti iPhone 8‘ler sınırlı sayıda üretilecek ve muhtemelen önce Kuzey Amerika daha sonra dünyanın geri kalanına satılmaya başlanacak.

Bugün alınan haberlere göre 1-2 ayı bulabileceği söylenen iPhone 8’lerin deneme üretimine başlanmış. Bunun yanında üretim sürecinde herhangi bir sıkıntısı olmadığı daha önceden söylenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ların da deneme üretimine çoktan başlandı. Kesin proje aşaması bittikten sonra işletme etkin hale gelmiş durumdadır, işletme yetkilileri bir aksaklık olup olmadığını çıplak gözle görmek, olabilecek aksaklıkların önlemini almak için deneme çalışmaları yapar. Buna deneme üretimi denir.

Source: “Zhengzhou Foxconn has started trial production of 3 new iPhones (7s,7s Plus, “8”) About 200 units per day. iPhone 8 is not delayed”

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 24 Temmuz 2017