Apple, iPhone 8’lerin Duyuru Tarihini Açıkladı

Yeni iPhone 8’i tanımaya az kaldı.

Son dönemlerde gecikme sorunları ile gündeme gelen 10. nesil iPhone telefonu olacak iPhone 8 için Apple tarafından resmi tanıtım tarihi gerçekleşti. Buna göre Copertinolu firma 6 Eylül akşamı bizlere iPhone 8’i tanıtacak. Tarih Samsung Galaxy Note 8 tanıtımından iki buçuk hafta sonra olacak.

Lansmanda bu sefer hepinizin bildiği gibi üç adet iPhone 8 tanıtılacak. Standart iPhone 8’de daha geniş bir OLED ekran olacak. Ekran boyutu eski iPhone’lara göre değişik gelecek ve çok ince çerçeveye sahip olacak. Bu da daha ince, metal çerçeve ve ön/arka cam kaplama tasarım özelliklerine imkan sunacak. Bunun yanında cihazda 3D yüz tarama teknolojisi bulunacak.

Lakin ne yazık ki iPhone 8 bir süre tanıtıldığı ile kalacak nitekim JPMorgan analizcisine göre iPhone 8 her ne kadar zamanında satışa sunulacak olsa da ilk parti limitli bir sayıda olacak. Eylül sonu satışa çıkacak cihazın fiyatının 1000 dolar olacağı düşünülüyor. Nitekim çıkan üç telefondan en düşük versiyonunun bile 1100 dolar etiketine sahip olacağı söylentisi de mevcut.