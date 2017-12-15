Apple, Fiyatı 70.000 TL’ye Varan iMac Pro Modellerini Satışa Sundu!

Apple, dün akşm saatlerinde satışa sunduğu yeni profesyonel masaüstü bilgisayarı iMac Pro, 27.000 – 70.000 TL arasında değişen fiyatları ile dikkat çekiyor.

Apple ürünleri hem şirket stratejisi, hem de ülkemizdeki vergilendirme neticesinde her zaman pahalı olur. Ancak bireysel bir kullanıcı iseniz iMac Pro almak isteyeceğinizi hiç düşünmüyoruz. Uzay grisi tasarımı ile bir ilki gerçekleştiren Apple, üstün özellikli iMac Pro’yu ülkemizde minimum 27.000 TL’den satıyor.

3.2 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 32 GB 2666 MHz DDR4 ECC bellek, 1 TB SSD ve 8 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 56 ekran kartına sahip olan baz modelinde 26.999 TL fiyat sunan firma 2.3 GHz 18 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 128 GB 2666 MHz DDR4 ECC bellek, 4 TB SSD, 16 GB HBM2 belleğe sahip Radeon Pro Vega 64 ekran kartı ve ayrıca Magic Trackpad 2 ile beraber iMac Pro içim VESA Montaj Adaptörü Kiti almanız durumunda bu fiyat 69.027 TL’ye çıkıyor.

ABD’de 5.000 Dolar’dan başlayan fiyatlandırma, en fazla 13,427 dolar değerine yükselebiliyor. Buradan da ülkemizdeki fiyat farkını kestirebileceğinizi düşünüyoruz. Bakalım iMac Pro özellikle ülkemizde bir satış başarısı yakalayacak mı hep beraber göreceğiz.