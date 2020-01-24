Apple, FBI yüzünden iCloud güvenliğinde geri adım atıyor

Apple iCloud güvenliği konusunda FBI ile bir kez daha sorun yaşamamak adına geri adım atıyor. Amerikalı firma, bulut depolama servisinin güvenlik seviyesi için yeni çözümler arıyor.

Apple, sunduğu ürün ve servisler ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple, kullanıcılarının güvenliğini sağlamakla sorumlu ve bu konuya yönelik büyük önem vermesi ile biliniyor.

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Paylaşılan bilgiye göre şirketin telefon verilerini iCloud’da saklarken uçtan uca şifreleme sunmayı planladığını söyledi. Öncelikle bilgisayar korsanlarını engellemek için tasarlanan bu plana göre, Apple’ın şifrelenmiş verilerin kilidini açmak için artık bir şifre olmayacaktı, yani mahkeme emriyle bile istenilen verilere herhangi bir biçimde ulaşım olmayacaktı. Ancak FBI, yaşanan herhangi bir siber suç vakasında şüphenilen kişinin iPhone’una girilemeyeceği ve verilerine ulaşamayacağı için bu plana itiraz etti. Çünkü geçtiğimiz günlerde San Bernardino‘da 14 kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaralayan Syed Farook‘un iPhone cihazına ulaşmak için FBI Apple’a baskı uygulamıştı.

Reuters’ın kaynaklarına göre; Apple, iCloud’un güvenliğini arttırmak için olan planlarını askıya almış durumda. FBI ve CIA gibi kolluk kuvvetleri ile bir kez daha sorun yaşamamak için bu kararın aldığı iddialar arasında yer alıyor.

Bu durum tüm verilerin güvensiz olduğu veya iCloud yedeklemelerinin tamamen güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Apple’ın açıkladığı gibi; iCloud Anahtarlığınız, ağ şifreleri, sağlık verileri, ödeme bilgileri ve Siri bilgileri gibi hassas veriler iCloud’da uçtan uca şifrelenmeye devam edecek. Ancak Apple, kolluk kuvvetleri için bir arka kapı bırakacak gibi görünüyor.