Akıllı Telefonlar
EMUI 10 alacak Huawei ve Honor modelleri listesi!
Şu sıralar P40 serisi için çalışmalarını sürdüren Huawei, güncelleme takvimi ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alacak bütün modellerini açıklayan marka, güncelleme desteği biten akıllı telefonlarını da paylaştı.
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Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak tüm modellerini açıkladı
Huawei markalı akıllı telefon sahipleri, uzun süredir cihazlarının Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alıp almayacağını merak ediyordu. Marka tarafında yayınlanan resmi liste ise uzun süren bu bekleyişi sona erdi. Listede halihazırda güncellemesi yayınlanan telefonlar olduğu gibi sürpriz cihazlar da yer alıyor. Bunun yanı sıra güncelliğini koruyan Huawei Y5, Y7 ve Y9 gibi giriş-orta seviye özelliklere sahip modellere güncelleme verilmeyecek olması da dikkat çekiyor.
Huawei markalı cihazlar için EMUI 10 güncellemesinin yanı sıra kardeş marka Honor’un Magic UI 3.0’a yükseltilecek modelleri de duyuruldu. Ülkemizde satışa sunulan Honor 9X, Honor 8X, Honor 20, Honor 10 ve Honor 10 Lite modelleri Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 güncellemesi alacak cihazlar arasında bulunuyor.
EMUI 10 alacak olan Huawei Mate serisi cihazlar
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate 20 Porsche RS
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate X
EMUI 10 alacak olan Huawei P serisi cihazlar
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Z
EMUI 10 alacak olan Huawei Nova serisi cihazlar
- Huawei Nova 5T
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5i
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei Nova 4
- Huawei Nova 4e
- Huawei Nova Lite 3
EMUI 10 alacak olan diğer Huawei cihazları
- Huawei Y9 Prime 2019
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Enjoy 20S
- Huawei Maimang 8
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei Maimang 7
- Huawei Enjoy 10
- Huawei MediaPad M6 10.8
- Huawei MediaPad M6 8.4
Magic UI 3.0 alacak olan Honor cihazları
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20 Youth Edition
- Honor 20S
- Honor 20i/20 Lite
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor View 10/Honor V10
- Honor View 20/Honor V20
- Honor 10
- Honor 10 Lite
- Honor 10 Youth Edition
- Honor 8X
- Honor Magic 2
Güncelleme desteği sona eren Huawei / Honor cihazları
- Huawei Nova 3i
- Huawei Nova 3
- Huawei P20 Lite
- Huawei Y7 Pro 2019
- Huawei Y6 (2019)
- Huawei Y9 2019
- Huawei Y7 (2019)
- Huawei Y7 Prime (2019)
- Huawei Nova 3e
- Huawei P Smart (Nova 3i)
- Huawei Y3 (2018)
- Huawei Y5 2018 Prime
- Huawei Y5 2018 Lite
- Huawei Y6 Prime (2018)
- Huawei Y6 (2018)
- Huawei Y7 (2018)
- Huawei Y7 Prime (2018)
- Huawei Y7 Pro (2018)
- Honor 8X Max
- Honor Play
- Honor 9 Lite
- Honor 9
- Honor 10 GT
- Honor Note 10
- Honor 8C
- Honor 8A
Akıllı Telefonlar
iPhone 11 DxOMark performansı açıklandı!
iPhone 11 için bilimsel olarak kamera performanslarını sınayan DxOMark tarafından veriler açıklandı. Tüm istatistikleri, haberimizde derledik.
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Apple’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro’yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu. Firmanın bu sene konumlandırdığı ekonomik sınıf cihazdaki anahtar özellikler 6.1 inç Liquid Retina HD ekran, Apple’ın A13 Bionic yonga seti, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir.
Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.
DxOMark’ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone’ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı. Tüm detaylara ulaşmak için buradaki linke gidip araştırmanın tümünü inceleyebilirsiniz.
iPhone 11 kamera özellikleri neler?
- Çift kameralı kurulum.
- 1/2.55 odak açıklığına sahip 12 MP kamera.
- Ultra geniş açı: f/2.4 odak açıklığına sahip 13mm lens boyutu.
- 5’li LED çift ton flaş.
- HDR (foto/panorama).
- 4K 2160@24/30/60fps HDR destekli video ve stereo ses kaydı.
Akıllı Telefonlar
Oppo PCLM50, TENAA’da görüntülendi: Reno3’ten daha hızlı!
Oppo, 2019’un son günlerinde Reno3 ve Reno3 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi de şirketin aileye katılacak yeni akıllı telefonu Oppo PCLM50 modeli TENAA‘da görüntülendi.
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Oppo PCLM50 neler sunuyor?
Oppo PCLM50 modelinin henüz fotoğrafı olmasa da tüm teknik özelliklerinin belgesi ortaya çıktı. Cihaz Reno3 ile aynı boyuta ve ağırlığa sahip, ancak ana kamera 48 MP’ye düşürülürken CPU biraz daha hızlı görünüyor. PCLM50‘nin işlemcisi 2,4 GHz’e ulaşabiliyor ve 5G modeme sahip bir yonga setinden gücünü alıyor olacak. Oppo PCLM50’nin, Oppo Reno3‘ün Mediatek‘in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 1000 platformunda çalıştığı göz önüne alındığında, Reno3 Pro‘yu çalıştıran Snapdragon 765G SoC ile geleceği tahmin ediliyor.
Diğer teknik özellikleri neler?
PCLM50, 8 GB RAM ve depolama alanı olarak, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin olduğu görünüyor. Telefonda microSD yuvasının olmaması bekleniyor. PCLM50, kamera sistemi olarak ise dörtlü bir kamera sistemine sahip olucak. 48 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, ultra geniş açılı bir kamera ve makro fotoğraflar için 2 MP‘lik bir makro kamera ile gelmesi bekleniyor. Ön kamera ise 32 MP‘lik, Reno3 ile aynı kamerayla gelecek.
Akıllı Telefonlar
Poco F2 için tarih belli oldu!
Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.
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En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.
Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.