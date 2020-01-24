EMUI 10 alacak Huawei ve Honor modelleri listesi!

Şu sıralar P40 serisi için çalışmalarını sürdüren Huawei, güncelleme takvimi ile ilgili önemli bir duyuru paylaştı. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alacak bütün modellerini açıklayan marka, güncelleme desteği biten akıllı telefonlarını da paylaştı.

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Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak tüm modellerini açıkladı

Huawei markalı akıllı telefon sahipleri, uzun süredir cihazlarının Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alıp almayacağını merak ediyordu. Marka tarafında yayınlanan resmi liste ise uzun süren bu bekleyişi sona erdi. Listede halihazırda güncellemesi yayınlanan telefonlar olduğu gibi sürpriz cihazlar da yer alıyor. Bunun yanı sıra güncelliğini koruyan Huawei Y5, Y7 ve Y9 gibi giriş-orta seviye özelliklere sahip modellere güncelleme verilmeyecek olması da dikkat çekiyor.

Huawei markalı cihazlar için EMUI 10 güncellemesinin yanı sıra kardeş marka Honor’un Magic UI 3.0’a yükseltilecek modelleri de duyuruldu. Ülkemizde satışa sunulan Honor 9X, Honor 8X, Honor 20, Honor 10 ve Honor 10 Lite modelleri Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 güncellemesi alacak cihazlar arasında bulunuyor.

EMUI 10 alacak olan Huawei Mate serisi cihazlar

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate X

EMUI 10 alacak olan Huawei P serisi cihazlar

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

EMUI 10 alacak olan Huawei Nova serisi cihazlar

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

EMUI 10 alacak olan diğer Huawei cihazları

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Enjoy 9S

Huawei Enjoy 20S

Huawei Maimang 8

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Huawei Maimang 7

Huawei Enjoy 10

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Magic UI 3.0 alacak olan Honor cihazları

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20 Youth Edition

Honor 20S

Honor 20i/20 Lite

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 10 Youth Edition

Honor 8X

Honor Magic 2

Güncelleme desteği sona eren Huawei / Honor cihazları