Apple, Disney hisselerini satın alabilir

Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.

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Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.

Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.

McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.

Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.

Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.