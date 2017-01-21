Apple’dan Qualcomm’a 1 Milyar Dolarlık Tazminat Davası

Apple, mobil işlemci üreticisi Qualcomm’a gerekli patentlerin kullanımı için çok fazla para istediğinden dolayı 1 milyar dolarlık tazminat davası açıyor.

Apple’ın Qualcomm’a açtığı bu davanın oldukça manidar bir zamanlaması var çünkü Amerika Federal Ticaret Komisyonu tam da aynı nedenden dolayı Qualcomm’a dava açtı. Komisyon Qualcomm’un akıllı telefon üretmek için gerekli olan patentlerde gereksiz yere yüksek fiyat uyguladığına karar verdi.

Bu davaların açılmasının sebebi patentlerin endüstri genelinde standartları oluşturuyor olması ve adil, makul ve ayrım yapmadan dağıtılması gerekliliği. Komisyon Qualcomm’un marketti pozisyonunu kullanarak üreticilere gereksiz yere yüksek ücret ödettiğine karar verdi. Qualcomm ise bu iddiaları reddetti ve dayanaksız olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay Güney Kore’de yürütülen soruşturma sonrası Qualcomm 853 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Eğer Qualcomm’a yöneltilen bu iddialar doğruysa şirket için önemli problemler baş gösterebilir. Qualcomm her ne kadar ürettiği işlemcilerle tanınıyor olsa da gelirlerinin büyük bir kısmını kullanım hakkı verdiği patentlerden elde ediyor.