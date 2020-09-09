iPhone da su püskürtme teknolojisine sahip olabilir

Apple Watch 2 tamamen su geçirmez olan ilk modeldi. Apple dahili bileşenleri korumak adına, “water-ejection” (su püskürtme) teknolojisini Apple Watch 2 modelinde kullanıma sunmuştu. Apple tarafından tescil edilen yeni bir patente göre, bu özelliği iPhone tarafında da görmemiz oldukça muhtemel.

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Water-ejection sistemi nasıl çalışıyor?

“Water-ejection” sistemi, hoparlörü kullanarak oluşturulan titreşimi yayarak, suyun dışarı püskürtülmesi temeline dayanıyor. Bu özellik, yüzerken veya duş alırken önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.



iPhone modelleri için oluşturulan bu patentin geçmişi 2019 yılına dayanıyor olsa da, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bugün yayınlandı.

Paylaşılan görsellerde, iPhone modellerinin de Apple Watch 2 ve sonraki modellerdekine benzer bir su püskürtme özelliğine sahip olacağı anlaşılıyor. Hoparlör ve hidrofobik kaplamalı bir sensör modülünü kullanan sistem, iPhone modellerinin suya dayanıklığını bir üst seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz. Sıvı teması sonucu oluşacak olan olası bir hoparlör arızası da bu çözüm sayesinde ortadan kalkmış olacak.

Patent açıklamalarına bakacak olursak; bu sistemin tuzlu su, gazlar ve başka birçok sıvının da püskürtülmesine olanak sağlayacağını söyleyebiliriz. Sistem, tuzlu suyun oluşturduğu kristal yapının hoparlör ızgarasından çıkartılmasında da oldukça etkin çalışıyor. Ancak bu özelliğin bu yıl kullanıcılara sunulacak olan iPhone 12 modellerinde olup-olmayacağını kestirmek oldukça güç. Apple her yıl yüzlerce patent başvurusunda bulunmasına karşın; bunların birçoğunu gerçek bir üründe göremiyoruz.