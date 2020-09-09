Akıllı Telefon
iPhone da su püskürtme teknolojisine sahip olabilir
Apple Watch 2 tamamen su geçirmez olan ilk modeldi. Apple dahili bileşenleri korumak adına, “water-ejection” (su püskürtme) teknolojisini Apple Watch 2 modelinde kullanıma sunmuştu. Apple tarafından tescil edilen yeni bir patente göre, bu özelliği iPhone tarafında da görmemiz oldukça muhtemel.
İlginizi çekebilir: Apple iPhone 12 Pro Max canlı olarak görüntülendi
Water-ejection sistemi nasıl çalışıyor?
“Water-ejection” sistemi, hoparlörü kullanarak oluşturulan titreşimi yayarak, suyun dışarı püskürtülmesi temeline dayanıyor. Bu özellik, yüzerken veya duş alırken önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
iPhone modelleri için oluşturulan bu patentin geçmişi 2019 yılına dayanıyor olsa da, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bugün yayınlandı.
Paylaşılan görsellerde, iPhone modellerinin de Apple Watch 2 ve sonraki modellerdekine benzer bir su püskürtme özelliğine sahip olacağı anlaşılıyor. Hoparlör ve hidrofobik kaplamalı bir sensör modülünü kullanan sistem, iPhone modellerinin suya dayanıklığını bir üst seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz. Sıvı teması sonucu oluşacak olan olası bir hoparlör arızası da bu çözüm sayesinde ortadan kalkmış olacak.
Patent açıklamalarına bakacak olursak; bu sistemin tuzlu su, gazlar ve başka birçok sıvının da püskürtülmesine olanak sağlayacağını söyleyebiliriz. Sistem, tuzlu suyun oluşturduğu kristal yapının hoparlör ızgarasından çıkartılmasında da oldukça etkin çalışıyor. Ancak bu özelliğin bu yıl kullanıcılara sunulacak olan iPhone 12 modellerinde olup-olmayacağını kestirmek oldukça güç. Apple her yıl yüzlerce patent başvurusunda bulunmasına karşın; bunların birçoğunu gerçek bir üründe göremiyoruz.
Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi ile karşınızdayız. Samsung’un en güncel ve en güçlü modeli olan Note 20 Ultra’nın tüm detayları bu videomuzda!
İlginizi çekebilir; GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Galaxy Note 20 Ultra, 6,9 inç Dinamik Amoled 2x ekranı ile geliyor. Ekranda S20 ailesinde gördüğümüz gibi FHD’de 120 Hz, QHD’de 60 Hz tazleme hızı bulunuyor. Exynos 990’dan gücünü alan cihazın Türkiye’de satılacak versiyonunda ise 8 GB bellek ve 256 GB depolama yer alıyor. MicroSD kart ile artırılabilir hafızası aynı zamanda çift sim desteği ve e-sim desteği de sağlıyor.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyiler…
Akıllı Telefon
GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra elimize geçer geçmez farklı ışık ortamlarında kameranın tüm modlarını ve performansını denedik. İncelemesi de yakında kanalda olacak. Sizler de fotoğraf ve video performansı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
Sony Xperia 1 II incelemesinin ilk bölümü ile karşınızdayız. Türkiye’de maalesef satılmayan bu telefonun birkaç günlük deneyim sonrasındaki detaylarını aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
PROFESYONEL TELEFON! | Sony Xperia 1 II incelemesi
7,6 mm inceliginde ve 181 gram ağırlığında olan Xperia 1 II, yılın amiral gemileri arasında en ince ve en hafif telefonlarından biri konumunda. 6,5 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlüğünde bir OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran sinema formatı olan 21:9 olarak ayarlanması ile fark yaratıyor. Bu hem sosyal medya kullanımında hem de birçok dizi ve film içeriklerinde tam ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Ekranda ayrıca HDR 10 bit teknolojisi mevcut. DCI-P3 renk gamutunu da %100 destekliyor. Ekran 60 Hz olsa da X1 Bravia HDR motoru ile hareket bulanıklığını azaltan Sony, 90 Hz gibi akıcı bir deneyim sağlamayı başarmış.
Profesyonel kamera deneyimi!
Cihazın en önemli noktalarından biri de elbette kameraları. Üç adet 12 MP çözünürlüğünde kamera dizilimine sahip olan Sony Xperia 1 II, 24 mm ana kamerasında 1/1,7 inç büyüklüğünde Exmor RS sensör kullanıyor. 16 mm ve 70 mm geniş açı ile telefoto lensi de yer alan telefonun kamera arkasında ise Zeiss T* sensör kaplaması mevcut. Bu lenslerdeki yansımayı azaltan ve DSLR kameralara ait lenslerdeki kullanılan bir sistem idi. Böylece mobil tarafta da görüyoruz. Cihazda ayrıca 3D ToF sensör de yer alıyor. Böylece hızlı odaklama yapabilirsen saniyede 20 kare odaklamalı olarak seri çekim yapabiliyor.
Kamera tarafında bahsedilmesi gereken bir diğer önemli detay ise Camera Pro ve Photo Pro özellikleri. Çünkü bu telefonda yer alan Pro modları bir telefonda yer alabilecek en gelişmiş profesyonel modu olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sony Alpha fotoğraf makinelerinin arayüzünü kullanan Photo Pro, gerçekten bir Alpha kamera kullanım hissiyatını sağlıyor. Camera Pro ise Cine Alta kamera arayüzü ile bunu sunuyor. Yani gerçek bir kamera kullanımını Photo Pro ve Camera Pro ile sağlayabilirsiniz.
4K 60 fps video kaydı alabilen telefonda OIS ve EIS birlikte kullanılan optik sabitleme sistemi de yer alıyor. OIS desteği olan ana ve telefoto lenste 5 yönlü sabitleyiciye yer verilmiş. Ön tarafta 8 MP bir lens bulunuyor. Özellikle ön kameranın sabitleme özelliğine vurgu yapmak gerek. Çünkü hiçbir başka telefonda bu kadar iddialı bir odaklama görmedik.
Donanımsal özellikler
Donanımsal detaylara geldiğimizde ise bir amiral gemisi olduğunu görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, 8 GB bellek 256 GB depolama ve Micro SD kart desteğine sahip olan telefonda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği de yer alıyor.
Hi-Res Audio ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlör bulunan Sony Xperia 1 II, oldukça iyi bir hoparlör performansı sunuyor. Ahize tarzında konumlandırılan hoparlörler, oyun ya da diğer telefon deneyimi sırasında hoparlörün el ile kapatılmasının önüme geçmiş oluyor. Telefonda 3,5 mm jak girişi de korunmuş. DSEE Ultimate desteği sunan cihazda 360 Audio kullanımı da mümkün.
Bağlantı kanadında Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 gibi tüm yeni nesil teknolojiler kullanan telefon, Tip-C USB bağlantısında USB 3.1 standardını koruyor. NFC de bir Sony klasiği olarak yerini aldığını görüyoruz. Bu bağlantı aynı zamanda HDMI ve Display Port olarak kullanılabilir ve başka bir ekrana 4K HDR görüntü aktarımı yapabilecek şekilde ayarlanmış. Oyunları ise PlayStation 4 kontrolcüsü olan DualShock 4 ile oynama imkanı da sunuyor.
Son olarak 4.000 mAh batarya ile kutudan çıkan telefon rahatlıkla bir günü geçebilecek bir kullanım ömrüne sahip iken kutudan çıkan 18 W şarj cihazı ya da kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
Genel olarak baktığımızda Sony Xperia 1 II, Türkiye’de satılsa çok sevilecek, ancak fiyatı ile de birçok kişiyi üzecek bir cihaz olmuş. Ancak kullandığım en sevdiğim telefon da olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum.