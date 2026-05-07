Tedarik zincirindeki darboğazlar, teknoloji devlerini strateji değiştirmeye zorluyor. Uzun süredir işlemci tarafında tek bir üreticiye güvenen Apple, yapay zeka veri merkezlerinin tetiklediği küresel kriz ortamında yeni alternatifler arıyor. Peki Apple çip üretimi sürecinde dış kaynakları çeşitlendirerek donanım tedarikini güvene alabilecek mi?

Apple çip üretimi için Intel ve Samsung ile görüşüyor

Apple çip üretimi konusunda uzun süredir rotasını çeşitlendirmek istiyordu. Son dönemde ortaya çıkan raporlar, şirketin Intel ve Samsung ile erken aşama görüşmelere başladığını gösteriyor. Hatta üst düzey şirket yöneticilerinin, yakın zamanda gelişmiş üretim sürecine başlayacak olan Samsung Teksas fabrikası için bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu strateji değişimi, şirket içindeki önemli bir yeniden yapılanmanın hemen ardından geldi. Donanım Şefi Johny Srouji liderliğinde, donanım mühendisliği ve donanım teknolojileri ekipleri tek çatı altında birleştirildi. Yeni yapının, dış tedarikçilerle ilişkileri daha entegre yönetecek bir zemin hazırladığı belirtiliyor.

TSMC tekelini kırmak kolay olmayacak

Teknoloji devi, MacBooks serisinde kendi silikonuna geçiş yapmadan önce Intel ile köklü bir ortaklığa sahipti. 2014 yılında Apple A8 ürününün sevkiyatıyla başlayan süreçte ise Tayvanlı TSMC şirketin tek tedarikçisi konumuna yerleşti. Ancak sadece bu üreticiye bel bağlamanın gelecekte sorun yaratabileceği, bizzat şirket yöneticileri tarafından son kazanç çağrısında kabul edildi.

Özellikle yapay zeka veri merkezlerinin yarattığı yoğun talep, üretim hattındaki TSMC bağımlılığı riskini daha belirgin hale getirdi. Bu noktada Apple’ın önündeki en büyük engelin, donanımların istenen ölçekte ve tutarlı verimlilikle teslim edilmesi olduğu vurgulanıyor.

Bugüne kadar şirketin katı gereksinimlerini karşılayabilen tek üretici TSMC oldu. Intel ve Samsung’un bu devasa siparişleri güvence altına alabilmesi için üretim standartlarını ciddi şekilde artırması gerekecek. Apple çip üretimi stratejisindeki bu muhtemel bölünme, teknoloji dünyasındaki rekabeti farklı bir boyuta taşıyabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple çip üretimi sürecinde Intel ve Samsung'a güvenmekle doğru bir karar mı alıyor?