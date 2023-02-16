Apple‘ın uzun bir süredir sanal gerçeklik işine yeni bir ürün ile gireceği söyleniyordu. Bu ürünün bu yıl içerisinde tanıtılması da bekleniyor. Ancak bugün gelen Bloomberg raporuna göre, Apple’ın ilk karma gerçeklik kulaklığının ilk çıkışı Nisan’dan Haziran ayında ertelendi.

Apple, lansmanını Nisan’dan Haziran’a erteledikten sonra ilk karma gerçeklik kulaklığını açmak için yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nı hedefliyor. Karar, çözülmesi gereken donanım ve yazılım sorunlarını ortaya çıkaran testten sonra verildi. Apple 2015‘ten beri teknoloji üzerinde çalışıyor ve başlangıçta kulaklığı Haziran 2022’de piyasaya sürmeyi planladı. Ancak bu birkaç kez ertelendi ve en son gecikme 2023 baharına kaldı.

Sanal ve artırılmış gerçekliği harmanlayan karma gerçeklik kulaklık, akıllı saatlerin 2015’te piyasaya sürülmesinden bu yana Apple’ın ilk büyük yeni ürün kategorisi olacak. Bu, yakın tarihli bir yavaşlamanın ardından büyümeyi artırabilirken, pazar belirsizliğini koruyor ve şirket yeni ürünü oldukça yüksek olan yaklaşık 3.000 dolar fiyatla fiyatlandırmayı planlıyor.

Başlangıçta Apple, tüketiciler için erken bir bahar lansman etkinliğinde karma gerçeklik kulaklığını tanıtmayı ve ardından WWDC olarak bilinen yıllık Haziran fuarında üçüncü taraf yazılım geliştiricileri için daha fazla ayrıntı ve geliştirme aracı sağlamayı planlamıştı. Apple’ın karma gerçeklik kulaklığı yeni bir gelir akışı sağlayabilir ve şirketin iPhone satışlarına bağımlılığını azaltabilir.

Ancak gecikme nedeniyle şirket, cihazın tüm yönlerini WWDC konferansında sergilemeyi ve ürünü yılın ilerleyen saatlerinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Kaynaklara göre, Apple’ın karma gerçeklik projesini denetlemeye yardımcı olan eski donanım şefi Dan Riccio, kalan sorunları ele almak için son haftalarda daha fazla yer aldı.

Bloomberg’den Mark Gurman‘a göre, ürün lansmanının zamanlaması değişmeye devam ederken, Apple mümkünse karışık gerçeklik kulaklığını 2023’ün sonuna kadar piyasaya sürmeye kararlı. Şirketin daha büyük bir MacBook Air, güncellenmiş iPhone ve yeni Mac Pro masaüstünü tanıtmasıyla nispeten mütevazı bir yıl için Apple’ın yeni ürün serisinin odak noktası olacak.

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Ek olarak, şirket görünüşe göre yaklaşan AR/VR kulaklığı beklentisiyle karma gerçeklik yazılımını “xrOS” olarak yeniden adlandırdı. Ayrıca, Apple’ın 2024 gibi erken bir tarihte daha az güçlü ve daha düşük maliyetli bileşenlere sahip olacak karma gerçeklik kulaklığın daha ucuz bir sürümünü piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.