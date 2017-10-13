Apple Cihazlarında En Çok Kullanılan İşletim Sistemi Artık iOS 11!

iOS 11 çıkalı daha bir kaç hafta olmasına rağmen Apple cihazlarında kullanılan işletim sistemlerinde birinci sırayı almış bulunmakta.

Bu tarz bir başarıyı yakalayabilmek, Android dünyasında her ne kadar büyük bir başarı gibi gözükse de, aslında Apple dünyasında beklenenden daha da yavaş oldu. iOS 11 analitik şirketi Mixpanel’in yaptığı araştırmalara göre, yayımlanışından 2 hafta sonra iOS 9’un yerini almayı ve tüm Apple cihazlarının %38.5’ini kaplamayı başarmıştı.

Şuanda ise tüm Apple cihazlarının %47’isini kaplamayı başaran iOS 11, %46’lık kullanım yüzdesi olan iOS 10’uda geride bırakmış oldu. İşin garip yanı ise iOS 9 ve daha eski sürümlerin hala %6.7’lik bir kullanım yüzdesine sahip olması.

Artık Apple cihazlarının başına geçtiğine göre, iOS 11 çok daha başarılı bir şekilde gelişebilir büyüyebilir.