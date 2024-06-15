Mart ayında Avrupa Komisyonu, Apple’ın alternatif uygulama mağazalarına yönelik yeni ücret yapısıyla ilgili bir soruşturma başlattığını açıklamıştı. Apple, kullanıcıları App Store dışındaki tekliflere “yönlendirmek” isteyen geliştiricilerden “Temel Teknoloji Ücreti” talep etmeyi planlıyordu. Ayrıca, bir geliştiricinin kendi ödeme işlemcisini kullanması durumunda Apple’a %3 oranında ek bir pay daha aktarılması gerekiyordu. Bu yeni ücretler, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’nın (DMA) ihlali olarak değerlendirilecek.

Apple ceza alıyor mu?

Financial Times’ın yeni bir raporuna göre, geliştiricilere bu tür ücretlerin uygulanması DMA’yı ihlal ediyor. Bu, bir teknoloji şirketinin bu yılın başında yürürlüğe giren DMA’ya göre ücretlendirileceği ilk sefer olacak. AB, Apple ceza olarak günlük 50 milyon dolara kadar para talep edecek. Bu miktar, Apple’ın küresel günlük cirosunun %5’ine tekabül ediyor. Konuyu bilen kaynaklara göre, suçlamaların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Apple ceza ile karşı karşıya kalmamak için harekete geçebilir. Şirket, ön bulgularını açıkladıktan sonra uygulamalarını Avrupa Komisyonu’nu tatmin edecek şekilde düzeltmek için adımlar atabilir. Bu, Apple’ın Avrupa Komisyonu ile uyumlu hale gelmesini sağlayarak, potansiyel cezaların önüne geçebilir.

Ancak, Apple ceza tehdidini göz ardı edemez. Uyumsuzluk nedeniyle şirkete küresel günlük cirosunun %5’ine kadar para cezası kesilebilir, bu da günde yaklaşık 50 milyon dolar anlamına geliyor. Apple’ın bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu.

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Sonuç olarak, Apple ceza riskiyle karşı karşıya kalmamak için DMA’ya uyum sağlamak adına gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda. Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki haftalarda açıklayacağı suçlamalar, teknoloji devinin gelecekteki stratejilerini önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.