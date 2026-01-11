CES 2026’dayız ve bu videoda Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerin sunduğu yeniliklere yakından bakıyoruz! Yeni nesil mimarisiyle dikkat çeken bu işlemciler, geliştirilmiş dahili grafik birimi sayesinde harici ekran kartına ihtiyaç duymadan birçok oyunda +60 FPS oyun deneyimi vadediyor.

Videoda; Intel Core Ultra Series 3’ün CPU, GPU ve NPU tarafındaki performans artışı, enerji verimliliği, yapay zekâ destekli yeni özellikleri ve günlük kullanım ile oyun performansına olan katkılarını detaylarıyla ele alıyoruz. CES 2026’da Intel’in işlemci tarafında neler sunduğunu merak ediyorsanız, videoyu kaçırmayın. Keyifli seyirler!

#Intel #IntelCoreUltraSeries3 #CES2026