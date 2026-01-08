Ülkemizde 70.000 TL ve üzerinde fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
70.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold6
iPhone 17
vivo X300
HONOR Magic V3
Xiaomi 15 Ultra
OPPO Find X9 Pro
Samsung Galaxy Z Fold7
vivo X300 Pro
iPhone 17 Pro
OPPO Find N5
Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
