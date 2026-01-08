Ülkemizde 70.000 TL ve üzerinde fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

70.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold6

iPhone 17

vivo X300

HONOR Magic V3

Xiaomi 15 Ultra

OPPO Find X9 Pro

Samsung Galaxy Z Fold7

vivo X300 Pro

iPhone 17 Pro

OPPO Find N5

Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

