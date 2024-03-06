Apple Car opprojesi neden iptal oldu? Project Titan neden sona erdi? Cevabı bu videoda!

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Geçtiğimiz aylarda Xiaomi, bir akıllı telefon odaklı teknoloji markası olarak SU7 ailesini tanıttı. 2014 yılından bu yana bu proje üzerinde çalışan Apple ise onca mihendis trensferi vb. durum ardından Project Titan adındaki projesinden vazgeçti.

Peki bu proje neden iptal edildi? Apple’ın hedefi neydi?

Tüm bu sorulara Aydoğan cevap arıyor. İyi seyirler…