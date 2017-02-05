Apple Bu Sefer de FaceTime Yüzünden Mahkemeye Verildi

Apple gibi büyük şirketlerin her geçen gün mahkeme haberleri yayılıyor ancak bu sefer farklı bir durum söz konusu.

Apple’ı bu sefer büyük bir teknoloji şirketi değil Kaliforniyalı bir kadın mahkemeye verdi. Kadın teknoloji devini bilerek iOS 6’da ki FaceTime uygulamasını bozup kullanıcıları iOS 7’ye geçmeye zorlamakla suçluyor. Kanıtları ise şirketin daha önce VirnetX ile olan mahkemesinde yayınlanan şirket içi yazışmalar.

Olay ise çok eskiye dayanıyor. FaceTime aramalar için Akamai’nin sunduğu üçüncü parti hosting kullanıyordu. Bundan dolayı FaceTime şirkete ayda milyonlarca dolara patlıyordu. iOS 7 ile FaceTime’ın çalışma şekli değişti ve Akamai hostingi üzerinden yük kalktı. Böylelikle çuvallarca para şirketin cebine kalmış oldu. Ancak iPhone 4 ve 4S kullanıcıları hala iOS’un eski sürümünü kullanıyor. Şirket ise kullanıcıları iOS 7’ye geçirmek için bir güvenlik sertifikası döngüsü kullanarak iOS 6’da FaceTime’ın çalışmaz hale getirmekle suçlanıyor.

VirnetX ile ilgili olan mahkemede delil olarak sunulan şirket içi yazışmalar oldukça ilginç. Şirketin mühendislerinden Patrick Gates bir başka mühendis Gokul Thirumalai’ye e-posta gönderiyor ve bu e-postada şirketin iOS 6 kullanımını nasıl düşürdüğünü soruyor. Thirumalai kullanıcıları iOS 7’ye geçirmek için FaceTime’ı bozduklarını ve tekrar kullanmak istiyorlarsa iOS 6 yerine iOS 7 kullanmaları gerektiği şekilde cevap attı. Bu konuşma açılan yeni mahkemede de delil olarak kullanıldı.