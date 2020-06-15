Apple
Apple, bilgisayarlarında Intel işlemciler yerine kendi işlemcilerini kullanacak
Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, bilgisayar sektöründe kendileri adına çok önemli bir adım atmak üzere. Mac cihazlarda bugüne kadar Intel işlemcilere yer veren Apple, Intel ile iş birliğine son verecek; ardından Mac cihazlarda kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacak.
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14 yıllık Apple ve Intel iş birliği sona ermek üzere
Mac cihazlarda, şirket tarihi boyunca kolay kolay işlemci değişikliğine gitmek istemeyen Apple, Intel ile 2006’da başladığı iş birliği öncesi Motorola firmasının PowerPC işlemcilerini kullanıyordu. Intel işlemcilere sahip ilk Mac cihazlar da 2006 yılının Ocak ayında piaysaya sürülmüş idi. Raporlara göre, o günden bugüne devam eden Apple ve Intel birlikteliğinde artık sona yaklaşılıyor. Kendi Mac işlemcilerini üretecek olan Apple, bu sayede maliyetleri hem daha aşağı çekecek; hem de işlemci yönünden dış firmalara bağlılığını azaltacak. Bildiğiniz üzere Apple, hali hazırda hem iPhone modellerinde hem de iPad modellerinde kendi işlemcilerini kullanmakta.
Bu durumu farklı bir yönden ele alacak olursak, işlemci üretimi sektöründeki çekişmenin bu girişimle beraber bir miktar daha artacağını tahmin etmek zor değil. Üretimde artan rekabet de her zaman son kullanıcıya avantaj yarattığı için biz, Apple’ın bu girişimini takdir ediyoruz. Bakalım Apple, kendi işlemci mimarisini oluşturarak; kendi cihazlarında kendi işlemcilerini kullanma girişiminde ne kadar başarılı olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Fantastik Apple iCar çizimi geleceğe ışık tutuyor!
Teknoloji devi Apple, uzun süredir otonom ve elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapıyor. Geleceğin otomobilini inşa etmek isteyen marka, Apple iCar konseptine benzer bir model ile bu hayalini gerçeğe dönüştürebilir!
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Apple iCar konsepti, markanın otonom araç fikirlerine ışık tutuyor!
“Project Titan” kod adı verilen proje, Apple’ın tam otonom ve elektrikli araç üretmesini hedefliyordu. 2014 yılında başlatılan proje ile ilgili geçtiğimiz yıl yansıyan son haberler ise Apple’ın ekibi dağıttığını ifade ediyordu. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre marka henüz bu hedefinden vazgeçmiş değil. Kuo, neredeyse hazır olan Project Titan için doğru zamanın beklendiği ve bunun 2023-2025 tarihleri arasında gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Peki Apple’ın devrimsel özelliklere sahip olduğu belirtilen arabası gerçekte tam olarak neye benziyor? Bu konuda somut bir bilgi bulunmuyor, ancak bağımsız tasarımcı Dejan Hristov eldeki veriler ışığında hayali bir Apple iCar konsepti hazırlamış. 5. seviye otonom sürüş teknolojisi düşünülerek tasarlanan iCar konseptinde herhangi bir direksiyon simidi bulunmuyor. Bunun yerine acil müdahale gerektiren durumlar için kullanılabilecek bir joystick mekanizma, ön konsola gömülü şekilde entegre edilmiş. Her biri 180 derece dönebilen 4 koltuklu iç mekan da böylece ferah bir alana kavuşuyor.
Konseptin dış tasarımı da yine Apple’ın minimal tasarım hatları düşünülerek oluşturulmuş. Oldukça kompakt boyutlara sahip olan araç, düşük sürtünme katsayısı elde edilmesi için yere doğru eğimli çizgiler barındırıyor. Ayrıca martı kanadı kapılar gibi hareketli parçaların da aerodinamik verimlilik açısından karbon fiber gibi hafif malzemelere sahip olduğu belirtiliyor.
Apple
MacBook 2020, ARM tabanlı işlemciyle gelecek!
Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen WWDC 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi olarak düzenlenecek. Gelen son raporlara göre, etkinliğin yıldızı Apple’ın ARM tabanlı işlemcilerine sahip yeni MacBook serisi olacak!
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Apple, yeni MacBook modellerinde kendi işlemcilerini kullanacak!
Mac serisinde 2005 yılından bu yana Intel işlemciler kullanan Apple, kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemcilere geçmeyi uzun süredir planlıyor. Bloomberg’in elde ettiği yeni bilgiler ise bu geçişin sanılandan da yakın bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor. Apple, kendi işlemcisine sahip yeni MacBook modellerini WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkaracak.
İlk defa bazı MacBook’lara güç verecek Apple tasarımı işlemciler, dikkat çekici şekilde 5 nm üretim tekniğine dayanıyor. Böylece Intel işlemci taşıyan MacBook Air’e kıyasla daha verimli ve güçlü bir performansa ulaşıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 8’i performans amaçlı olmak üzere toplam 12 çekirdek de tepe noktasındaki işlemcinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Apple, paylaşılan notlara göre ilk etapta 3 adet ARM tabanlı işlemciye sahip MacBook modeli sunacak. Bu modellerin tamamı, laptopun 12 inçlik versiyonuna ait olacak. Merak edilen performans ve diğer teknik veriler konusunda ise WWDC 2020 etkinliğini beklememiz gerekiyor. Ancak test edilen prototip işlemcilerden memnun kalındığı ve bu yüzden planların öne çekildiği bilgisi de performans tarafında bazı ipuçları veriyor.
Apple’ın yeni MacBook’larda kendi işlemcisini kullanması, markanın Intel’e olan bağımlılığını azaltmakla birlikte maliyetleri de aşağı çekecek. Paylaşılan bilgiye göre, işlemci temininde birim başı maliyetin %60 seviyesinde ucuzlaması bekleniyor. Bu da Apple’ın önemli bir maliyet kaleminden tasarruf yapması anlamına geliyor. Son olarak WWDC 2020 etkinliğinin 22 Haziran’da düzenleneceğini belirtelim.
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Türkiye’deki Apple mağazaları ne zaman açılacak?
Dünya çapındaki Apple Store mağazaları, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde kapılarını tedbir amaçlı olarak kapatmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bazı ülkelerdeki mağazalar yeniden açılırken, Türkiye’deki mağazaların ne zaman açılacağı da sonunda belli oldu.
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Apple, Türkiye’de kapattığı mağazalarını yeniden açıyor!
Apple tarafından yapılan açıklamada, Akasya AVM ve Zorlu Center’da bulunan iki mağazanın 8 Haziran Pazartesi’den itibaren hizmet vermeyi sürdüreceği açıklandı. Apple’ın Zorlu Center’daki mağazası 10:00 – 18:00 saatleri arasında açık kalacakken, Akasya AVM mağazası 12:00 – 20:00 saatlerinde hizmet verecek. Yaklaşık 2 aydır kapalı kalan mağazaların baştan aşağı dezenfekte edildiği belirtilirken, ziyaretçilerin sağlık güvenliğini sağlamak için bir takım önlemler alınacak.
Buna göre, yeniden açılacak mağazaları ziyaret edecek kişilerin sıcaklık değerleri giriş kısmında kontrol edilecek. Yüzünde maske takılı olmayan ziyaretçilerin girişine izin verilmezken, mağaza içindeki sosyal mesafe aralıkları da belirli aralıklarla denetlenecek. Ayrıca resmi makamlarca belirlenen ziyaretçi sınırı nedeniyle randevulu girişler öncelikli olarak alınacak. Randevu almadan Apple Store’u ziyaret etmek isteyenler ise içerideki müşteri sayısına göre bekletilebilecek.
Apple Store mağazaları, öncelikli olarak Genius Bar ile teknik destek sağlamaya yönelik açıldığı için ürün satın almak isteyenler için de önemli hatırlatmalar bulunuyor. Mağazadan teslim ve online siparişin yanı sıra istenen ürün mağazada yoksa ev ya da iş adresine ücretsiz teslimat sağlanabilecek. Ayrıca onarım için Genius Bar’ın tek seçenek olmadığı, yazılımsal konularda destek hattını arayarak uzaktan yardım alabilecekleri de kullanıcılara hatırlatılıyor.