Apple, bilgisayarlarında Intel işlemciler yerine kendi işlemcilerini kullanacak

Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, bilgisayar sektöründe kendileri adına çok önemli bir adım atmak üzere. Mac cihazlarda bugüne kadar Intel işlemcilere yer veren Apple, Intel ile iş birliğine son verecek; ardından Mac cihazlarda kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacak.

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14 yıllık Apple ve Intel iş birliği sona ermek üzere

Mac cihazlarda, şirket tarihi boyunca kolay kolay işlemci değişikliğine gitmek istemeyen Apple, Intel ile 2006’da başladığı iş birliği öncesi Motorola firmasının PowerPC işlemcilerini kullanıyordu. Intel işlemcilere sahip ilk Mac cihazlar da 2006 yılının Ocak ayında piaysaya sürülmüş idi. Raporlara göre, o günden bugüne devam eden Apple ve Intel birlikteliğinde artık sona yaklaşılıyor. Kendi Mac işlemcilerini üretecek olan Apple, bu sayede maliyetleri hem daha aşağı çekecek; hem de işlemci yönünden dış firmalara bağlılığını azaltacak. Bildiğiniz üzere Apple, hali hazırda hem iPhone modellerinde hem de iPad modellerinde kendi işlemcilerini kullanmakta.

Bu durumu farklı bir yönden ele alacak olursak, işlemci üretimi sektöründeki çekişmenin bu girişimle beraber bir miktar daha artacağını tahmin etmek zor değil. Üretimde artan rekabet de her zaman son kullanıcıya avantaj yarattığı için biz, Apple’ın bu girişimini takdir ediyoruz. Bakalım Apple, kendi işlemci mimarisini oluşturarak; kendi cihazlarında kendi işlemcilerini kullanma girişiminde ne kadar başarılı olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!