Apple yeni Beat kulaklıklar üzerinde çalışıyor ve geçtiğimiz ay iOS 16.4 sürümünde izlerine rastlandı. Kulaklıkların Beats Studio Buds+ olarak adlandırılması bekleniyor ve muhtemelen 2021’de piyasaya sürülen orijinal Studio Buds’ın selefi olarak piyasaya çıkacak. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da kulaklıkların IMDA sertifikasını almış olması lansmana bir adım daha yaklaştıklarını gösteriyor.

Beats Studio Buds+ ilk detaylar

Endonezyalı yetkili Beats Studio Buds+’ı A2872 ve A2871 model numaralarıyla listeliyor. Kısa süre önce FCC web sitesinde de görüldüler ancak oradan da ilginç bir açıklama yapılmadı.

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Neyse ki, kulaklıklar geçen ay IOS 16.4 Sürüm Adayında bazı önemli özelliklerle ortaya çıktı. Özel bir Beats çipine sahip olan orijinal Studio Buds’ın aksine Studio Buds+’ın altında bir Apple çipi bulunacağı keşfedildi. Yeni çip, ses paylaşımı, otomatik cihaz değiştirme ve “Hey Siri” aracılığıyla sesli komutlar gibi yeni özelliklerin kapılarını açacak gibi görünüyor.

Özellikleri arasında Aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modu gibi standart özellikler ile gelecek. Beats kulaklıkların sızdırılan bir görüntüsü, çalma/duraklatma için medya kontrollerine ve ayrıca gürültü engelleme modları arasında geçiş yapmak için basılı tutma seçeneğine sahip olacaklarını ortaya koyuyor. TWS, altın detaylara sahip yeni bir siyah renk seçeneğine de sahip olacak, ancak tasarımı selefine benzerlik taşıyacak. Diğer teknik özellikler henüz bilinmiyor.