Apple baş tasarımcısı Jony Ive, şirketten ayrılıyor!

Apple, babası olarak adlandırabileceğimiz Steve Jobs varsa şirket için bir o kadar değere sahip bir isim daha mevcuttu. Jobs tarafından firmanın “asıl ruhu olarak” tanımlanan Jony Ive, otuz yıllık Apple‘daki kariyerine son vermeye hazırlanıyor.

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Apple’ın baş tasarımcısı Jony Ive, şirketteki görevinden ayılıyor. Bir zamanların devrim yaratan telefonu iPhone’da dahil olmak üzere teknolojinin en etkili ürünlerini tasarlama konusunda önemli rol almıştı.

Apple’daki mevcut görevini, şirketin birincil müşterilerine özel tasarımlar yaratmak üzere bağımsız şirketini kurmak için bırakıyor. LoveFrom adını verdiği şirkette, ünlü girişimci Marc Newsom‘un da katılacağı belirtildi.

Ive‘ın yönetici pozisyonundan çekildiği halde Amerikan Devi için çeşitli bir dizi projeye katılım sağlayacağı öne sürüldü.

Apple CEO’su Tim Cook bir basın bülteninde “Apple, doğrudan onunla özel projeler üzerinde çalışacak, bıraktığı mükemmel ve tutkulu tasarım ekibi sayesinde, Jony’in yeteneklerinden yararlanmaya devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Ive, dünyanın en saygın endüstriyel tasarımcılarından biridir. Çok çeşitli Mac‘ler, iPod, iPad, Apple Watch ve daha fazla ürün gamında izini görmek mümkündür. Ayrıca şirketin “uzay gemisi” Apple Park Kampüs’ün tasarımını bizzat o yapmıştır.

En son ise, bu yıl piyasaya sürülecek olan Mac Pro‘nun dizayn videosuyla ses getirmişti. Donanım tasarımına ek olarak, Ive ayrıca yazılımın yeniden şekillendirilmesine katkıda bulunmuş.

Ve son olarak 2013 yılında, materyal tasarım diline geçiş yapan iOS 7′in ana hatlarını o tasarladı ve aynı şekilde macOS‘un dizaynında değişikliklerde bulundu.

Ive yaptığı açıklamalarda “Yaklaşık otuz yıl ve sayısız projeden sonra, Apple‘da eşi benzeri olmayan bir tasarım ekibi, süreci ve kültürü oluşturmak için harcadığımız çabayla gurur duyuyorum.” dedi.

“Bugün Apple, tarihinin herhangi bir noktasında olduğundan çok daha güçlü, daha canlı daha yetenekli. Takım içerisinde, en yakın işbirlikçilerim arasında bulunan Evans, Alan ve Jeff‘in mükemmel önderliğiyle birlikte başarıdan ödün verilmeyecektir. En yakın arkadaşlarımın içinde bulunduğu Apple tasarımcı ekibine güvenim sonsuz.” ifadelerini ekledi.

Apple‘ın kurucusu Steve Jobs 1997 yılında batmak üzere olan şirkete döndüğü zaman Ive ile yakın ilişkiler kurmuştu. Ortaklıklarının ilk meyvesi 1998 yılında çıkan iMac olmuştu. Bu şu an dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen Apple için bir dönüm noktası yaratmıştı.