AB’nin Dijital Pazarlar Yasası (DPY), Mayıs 2023’te Alphabet, Apple, Amazon, Google, Bytedance, Meta ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerini hedef alarak yürürlüğe giriyor. AB Komisyonu, Apple’ı işletim sistemleri (iOS ve iPadOS), mesajlaşma platformu (iMessage) ve aracılık (App Store) dahil olmak üzere çeşitli temel platform hizmetleri kapsamında bir denetleyici olarak atıyor. Şimdi AB, Apple’ı, uygulama geliştiricilerine yönelik yönlendirme karşıtı politikaları nedeniyle DPY’yi ihlal etmekle suçluyor.

İçindekiler Apple Avrupa Birliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

Apple Avrupa Birliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

AB Komisyonu’nun basın açıklamasına göre, geliştiricilerin App Store dışında iOS müşterilerine ulaşmasını engelleyen “Apple, yönlendirmeye tam olarak izin vermiyor”. AB, Apple’dan geliştiricilerin ek vergiler olmadan tüketicileri App Store dışındaki alternatif pazar yerlerine yönlendirmesine izin vermesini talep ediyor.

Apple Avrupa Birliği’nin basın açıklamasında, “Apple’ın yeni iş modelini, uygulama geliştiricilerini ve son kullanıcıları DPY’nin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için tasarladığından endişe duyuyoruz. DPY’nin metni açıktır: Kapı denetleyicileri, alternatif uygulama mağazalarının kendi platformlarında yerleşmelerine izin vermelidir; ve tüketicilerin kendilerine sunulan teklifler hakkında tam olarak bilgilendirilmesi. Böylece uygulamalarının kaynağını nereden ve hangi koşullarda almak istediklerini özgürce seçebiliyorlar,” diyor Avrupa Rekabet Komiseri Margrethe Vestager.

Apple Avrupa Birliği’ne bu yılın başlarında iOS ve iPadOS’i AB’deki üçüncü taraf mağazalara açsa da, Cupertino, geliştiricilerden hâlâ 1 milyondan fazla indirme alan uygulamalar için indirme başına 0,50 Euro tutarında temel teknoloji ücreti ve Apple’ın ödeme işlemcisini kullanmak için %3 ek ücret talep ediyor.

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Apple Avrupa Birliği’nin DPY’ye uyum sağlaması için Mart 2025’e kadar süresi var. Bunun yapılmaması, Apple’ın küresel gelirinde %10’luk bir para cezasıyla sonuçlanacak ve bu da 38 milyar dolara (35,4 milyar Euro) tekabül edecek. Tekrarlanan ihlaller, cezayı küresel gelirlerin %20’sine çıkaracak.