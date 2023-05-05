Bugün, Apple’ın oyun abonelik hizmeti olan Apple Arcade, WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate ve diğer eğlenceli oyunlar dahil olmak üzere 20 yeni oyun ekledi. Güncelleme ayrıca Temple Run+, Playdead’s LIMBO+, PPKP+ ve diğerleri gibi popüler App Store oyunlarını da içeriyor. Bu oyunların “+” sürümünde bir değişiklik olmadığını sadece sistemde yer aldığı belli olsun diye “+” ekinin getirildiğini belirtelim.

Apple Arcade’i bilmiyorsanız bu sistem; altı aile üyesine 200’den fazla inanılmaz eğlenceli oyuna sınırsız erişim sağlayan, tümü reklamsız ve uygulama içi satın alma içermeyen bir oyun abonelik hizmetidir.

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Oyunculara hizmetteki herhangi bir oyunu risk almadan deneme fırsatı verecektir. Her oyun çevrimdışı oynanabilecek ve çoğu oyun kumandası desteğine sahip olacak. Apple Arcade, iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de oyunlar sunduğundan, herhangi bir aygıtta oyuna kaldığınız yerden kolayca devam edebilirsiniz. Apple ayrıca hizmete düzenli olarak yeni oyunların ekleneceğini söyledi.

Apple Arcade’de 20 Yeni Oyun