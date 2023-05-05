Bugün, Apple’ın oyun abonelik hizmeti olan Apple Arcade, WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate ve diğer eğlenceli oyunlar dahil olmak üzere 20 yeni oyun ekledi. Güncelleme ayrıca Temple Run+, Playdead’s LIMBO+, PPKP+ ve diğerleri gibi popüler App Store oyunlarını da içeriyor. Bu oyunların “+” sürümünde bir değişiklik olmadığını sadece sistemde yer aldığı belli olsun diye “+” ekinin getirildiğini belirtelim.
Apple Arcade’i bilmiyorsanız bu sistem; altı aile üyesine 200’den fazla inanılmaz eğlenceli oyuna sınırsız erişim sağlayan, tümü reklamsız ve uygulama içi satın alma içermeyen bir oyun abonelik hizmetidir.
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Oyunculara hizmetteki herhangi bir oyunu risk almadan deneme fırsatı verecektir. Her oyun çevrimdışı oynanabilecek ve çoğu oyun kumandası desteğine sahip olacak. Apple Arcade, iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de oyunlar sunduğundan, herhangi bir aygıtta oyuna kaldığınız yerden kolayca devam edebilirsiniz. Apple ayrıca hizmete düzenli olarak yeni oyunların ekleneceğini söyledi.
Apple Arcade’de 20 Yeni Oyun
- TMNT Splintered Fate (Paramount Global) – Splinter yakalandı. Foot Clan saldırıda. New York şehri kaos içinde!
- Disney SpellStruck (Artist Arcade) – Sevilen Disney ve Pixar karakterleriyle Isles of Tiles’a yolculuk yapın ve Disney Spellstruck’ta zorlu bulmaca tarzı oyunları oynayın!
- ARABA NEDİR? (Triband) – Yarış, kahkahalar ve sürprizlerle dolu absürt aptalca bir macera. Zafere giden yolda yuvarlan, zıpla, uç ve hapşır!
- Şehir Manzaraları: Sim Builder (Magic Fuel Games) – Tüm zamanların en ünlü ve beğenilen belediye başkanlarından biri olmanıza kısa bir helikopter yolculuğu uzaklıktasınız.
- Chess Universe+ (Tilting Point) – Satranç büyükustaları ve oyun uzmanları tarafından geliştirilen Chess Universe+ hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oynanabilir; burada hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar becerilerini geliştirebilir ve liderlik tablosunda yükselebilir.
- Disney Boyama Dünyası+ (StoryToys) – Disney hayranları, en sevdikleri Disney ve Pixar karakterlerini boyayarak hayal güçlerinin uçmasına izin verebilir.
- Disney Getaway Blast+ (Gameloft) – Hayranların en sevdiği Disney ve Pixar karakterlerini içeren bu üçlü eşleştirme bulmaca oyununda büyülü bir tatile çıkın.
- Farming Simulator 20+ (GIANTS Yazılımı) – Farming Simulator 20+ ile çiftçiliğin heyecan verici dünyasına adım atın!
- Başlarken+ (Bennett Foddy) – Bu zorlu platform oyununda oyuncular, bir tencereye saplanmış durumdayken yalnızca bir çekiçle devasa bir dağa tırmanıyorlar.
- Hill Climb Racing+ (Fingersoft) – Hill Climb Racing artık Apple Arcade’de! Çevrimdışı oynanabilen bu fizik tabanlı sürüş oyununda yokuş yukarı yarışın!
- Iron Marines+ (Ironhide Game Studio) – Bilim kurgu ortamındaki bu gerçek zamanlı strateji macerası, Kingdom Rush destanının arkasındaki stüdyo tarafından yapılmıştır.
- Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury) – Yandan kaydırmalı bir mikro strateji oyunu olan Kingdom Two Crowns+, güzel, modern bir piksel sanatı estetiğiyle sarılmış minimalist bir his sunar.
- Playdead’den LIMBO+ (Playdead) – Kız kardeşinin kaderinden emin olmayan bir çocuk Limbo’ya girer.
- My Town Home – Aile Oyunları+ (My Town Games LTD) – Bu oyuncak bebek evi oyunu, oyuncuların kendi aile hayat hikayelerini yaratmalarına ve eğlenceli rol yapma oyunlarına katılmalarına olanak tanır.
- Octodad: Dadliest Catch+ (Genç Atlar) – Yıkım, aldatma ve babalık. Büyük ilgi gören Octodad’ın devamında oyuncular, hayatını sürdürürken insan kılığına giren zarif bir ahtapot olan ünlü Octodad’ı kontrol ediyor.
- PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO) – Monster Corps aniden şehre saldırır ve yerle bir eder. Canavarları alt ederken şehri canlandıracak kahraman olun.
- Snake.io+ (Kooapps) – Amaç eğlenceli ve basit: Oyuncular küçük bir yılan olarak başlar ve kütlenin büyüyüp tahtadaki en büyük yılan olması için pelet veya diğer yılanları yemeleri gerekir; en yüksek puanı geçmek için mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalın.
- Temple Run+ (Imangi Studios) – Temple Run+, orijinal heyecan verici sonsuz koşucuyu muhteşem 4K’ya getiriyor.
- Time Locker+ (Sotaro Otsuka) – Time Locker+, solo geliştirici Sotaro Otsuka’nın minimalist bir nişancı oyunudur. Bu minimalist nişancı oyununda, zamanın hızı oyuncunun parmağının hızıyla kontrol ediliyor.
- Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment) – Sevimli ve ürpertici bir bulmaca macera oyunu olan Very Little Nightmares+ dünyasına girin.