Telefonlar, her yıl teknolojide yeni gelişmeler getiren günümüz yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, bu eklenen özellikler ve çeşitli iyileştirmeler nedeniyle belirli markalar için akıllı telefonların ortalama satış fiyatı yükseldi. Apple ise, bir iPhone’un ortalama satış fiyatının yaklaşık 1.000 dolara ulaşmasıyla pastanın büyük bir kısmını alıyor.

Sadece on yıl önce, bir telefon için 500 dolar oldukça pahalı olarak kabul ediliyordu. Ancak şimdi, bu miktarın iki katından fazlasına mal olan cihazlarımız var. Cupertino merkezli dev, iPhone X modeliyle 2017’de 1.000 Doları ilk aşan dev oldu. Şimdi ise, CIRP’den (Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları) yapılan yeni bir anket, iPhone’ların ortalama satış fiyatının Mart 2023 itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 988 ABD Dolarına ulaştığını buldu.

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Bu, geçen yıla göre 882 ABD Doları olan ortalama iPhone satış fiyatına göre 100 dolarından fazla bir artışa işaret ediyor. Yükselişe yol açan yönlerden biri, en son serideki iPhone 13 mini varyantının yerini alan yeni iPhone 14 Plus modelidir. Mini model lansmanda yaklaşık 699 dolara mal olurken, Plus modeli 899 dolardan satışa çıktı. Daha büyük ekranlı gayrimenkul nedeniyle, ikincisi de piyasada daha iyi karşılandı.

Ancak ne olursa olsun, Pro iPhone modelleri hala Apple’ın akıllı telefon satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Markanın üst düzey modellerde özel özellikler sunma çabaları, vanilya ve üst uç modeller arasında daha büyük bir boşluğa yol açtı. Bu nedenle, ortalama satış fiyatının yakında 1.000 doları aşması sürpriz olmayacak.