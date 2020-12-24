Apple App Store’dan binlerce uygulama kaldıracak

Apple, Çin’deki App Store’dan binlere uygulamayı kaldıracak. Çin hükümetinin baskılarına daha fazla dayanamayan şirket, bu bölgenin kurallarına uymayan tüm uygulamaları Çin uygulama marketinden silecek.

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Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket neredeyse dünyanın her ülkesinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterdiği her ülkede uyması gereken kurallar bulunan Apple, bunlara uymakta çoğu zaman bir sorun yaşamıyor. Ancak Çin gibi katı kuralları ve sert uygulamaları olan ülkelerde, zaman zaman problemler olabiliyor. Apple, aldığı son kararla beraber Çin’deki App Store’unda bulunan binlerce oyunu ve uygulamayı mağazasından kaldırma kararı kaldı.

Lisans almayan uygulamalar kaldırılacak

Çin hükümetinin isteği üzerine Apple, Çin’deki uygulama mağazasında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından lisans verilmemiş ya da bu ülkenin kurallarına aykırı sayılacak hiçbir uygulama ya da oyunu bulundurmayacak. Bu uygulamalar ve oyunlar tespit edildiği andan itibaren App Store sayfasından kaldırılacak. Oldukça katı kurallara sahip ülkedeki müşteri potansiyelinin büyüklüğü nedeniyle Apple, bu kurallara uymak zorunda. istenilen bütün uygulamaları mağazasından kaldıracak. Kaldırılacak yazılımlar arasında, pek çok oyun ve aralarında harita gibi işlevleri olan uygulamalar da var. Google da kısa süre öncesinde benzer bir süreç yaşamış, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kaldırılması istenilen Plague Inc isimli oyun gibi yasaklı yazılımları mağazasından kaldırmıştı.

2019 yılında çıkan bir yasaya göre

2019 yılında Çin, uygulama onaylama programını ortaya çıkarmıştı. Buna göre ülkede, Çin anayasasını tehdit eden, şiddet içeren, ırkçılık ve benzeri söylemlerde bulunan, Uyuşturucu, kumar içeren, kültürel ve politik hakaretler içeren oyunların ve uygulamaların lisans almasına izin verilmeyecek. Yayınlanan raporlara göre Apple, App Store üzerinden 2020 yılında 94.000 uygulama kaldırdı. Bu rakam geçen yıl sadece 25.000 adetti. Aynı zamanda kaldırılan uygulamaların %80 kadarı indirme sayısı olarak 10 bin indirmenin altında. Ülkelerin yasaları ne kadar sert olursa olsun, Apple gibi dünya devleri bile bu bölgelerde satış yapmak istiyorsa bu kurallara ayak uydurmak zorunda.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…