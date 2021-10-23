Apple, App Store Yönergelerini Güncelliyor

Apple bugün, geliştiricilere müşterileriyle iletişim kurmak için daha fazla esneklik sağlamaya odaklanan App Store Yönergeleri’nde üçlü güncellemeyi duyuruyor. Değişikliklerden biri, özellikle Apple’ın ABD’deki küçük geliştiriciler tarafından ilk kez Ağustos ayında duyurulan bir toplu davadaki anlaşmasını ele almak için geliyor.

Arka plan olarak, Apple, ABD’deki küçük geliştiricilerle anlaşmasının bir parçası olarak Ağustos ayında birkaç küçük App Store değişikliği sözü verdi. O sırada duyurulan en dikkate değer değişikliklerden biri, geliştiricilerin uygulamalarının dışında Apple’ın uygulama içi satın alma sistemine alternatifler hakkında iletişim kurabilecekleriydi.

Bu anlaşmaya uygun olarak, Apple, uygulama içi satın alma dışındaki ödeme yöntemleri hakkında uygulama dışında iletişim kurmak için bir uygulama ile elde edilen müşteri iletişim bilgilerinin kullanılmasına ilişkin önceki kısıtlamasını kaldırmak için kılavuz 3.1.3‘ü güncellediğini söylüyor. Apple, bu güncellemenin anlaşma şartlarını karşıladığını söylüyor.

Bugünkü güncellemeden önceki kılavuz 3.1.3:

Aşağıdaki uygulamalar, uygulama içi satın alma dışındaki satın alma yöntemlerini kullanabilir. Bu bölümdeki uygulamalar, uygulama içinde kullanıcıları uygulama içi satın alma dışında bir satın alma yöntemi kullanmaya teşvik edemez. Geliştiriciler, uygulama içinden elde edilen bilgileri, uygulama dışındaki bireysel kullanıcıları uygulama içi satın alma dışındaki satın alma yöntemlerini kullanmak üzere hedeflemek için kullanamaz (örneğin, bir kullanıcı uygulama içinde bir hesaba kaydolduktan sonra diğer satın alma yöntemleri hakkında bir e-posta göndermek gibi). Geliştiriciler, uygulama içi satın alma dışındaki satın alma yöntemleri hakkında uygulama dışından kullanıcı tabanlarına iletişim gönderebilir.

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Ve işte bugünkü revizyonun ardından kılavuz 3.1.3’ün ifadesi:

Aşağıdaki uygulamalar, uygulama içi satın alma dışındaki satın alma yöntemlerini kullanabilir. Bu bölümdeki uygulamalar, uygulama içinde kullanıcıları uygulama içi satın alma dışında bir satın alma yöntemi kullanmaya teşvik edemez. Geliştiriciler, uygulama içi satın alma dışındaki satın alma yöntemleri hakkında uygulama dışından kullanıcı tabanlarına iletişim gönderebilir.

Bu güncellemeyle birlikte Apple, uygulamaların bazı kısıtlamalarla birlikte kullanıcılardan temel iletişim bilgilerini isteyebileceğini söyleyen yeni bir yönerge de ekliyor:

Uygulamalar, kullanıcı için isteğe bağlı olarak, özellikler ve hizmetler bilgilerin sağlanmasına bağlı olmadığı ve toplama sınırlamaları da dahil olmak üzere bu yönergelerin diğer hükümlerine uyduğu sürece temel iletişim bilgilerini (ad ve e-posta adresi gibi) isteyebilir.

Pratikte bu, geliştiricilerin kullanıcılardan (gerekli olmadığı sürece) iletişim bilgilerini toplayabilecekleri, ardından bu iletişim bilgilerini uygulamalarının dışında (e-posta gibi), daha fazla satın alma ve ödeme seçeneği hakkında iletişim kurmak için kullanabilecekleri anlamına gelir. Belki de uygulama içi seçeneklerden daha ucuzdur.

Değişikliklerin yalnızca Apple’ın Ağustos ayında kararlaştırdığı ABD’li geliştiricilerin toplu davasına yanıt olarak yapıldığını akılda tutmak önemlidir. Bu değişiklikler Apple’ı, Epic Games kararına veya Japonya Adil Ticaret Komisyonu kararına uygun hale getirmez. Epic Games davası temyize götürülürken Apple, 2022’nin başlarında JFTC kararına uyum sağlamak için App Store yönergelerini güncelleyeceğini söylüyor.

Apple, bu haftanın başlarında bildirdiğimiz gibi, Uygulama İçi Etkinlikleri barındırmak için App Store yönergelerinde de ince ayarlar yapıyor. Apple’ın Geliştirici web sitesindeki App Store İnceleme Yönergelerinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Kaynak: 9To5Mac