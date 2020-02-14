Apple
Apple, akıllı ev teknolojileri için özel bir patent aldı!
Apple, akıllı ev teknolojilerinde kullanılmak üzere özel bir patent edindi. Bugün paylaşılan patentte, görüldüğü üzere akıllı ev dinamikleri çok daha fazla geliştirilmeye çalışılmış.
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Apple’ın bugün yayınladığı patentte ortaya çıkan sızıntılar, alınan patentte akıllı ev cihazlarının otomatik olarak tespit edilmesi üzerine hazırlanmış bir fikri gösteriyor. Oda içerisindeki potansiyel olan cihazlara tanımlıyor ve işlevlerini size söylüyor.
Apple’ın bu patenti almasının ana sebebi, çok fazla akıllı ev cihazının ve teknolojisinin olması olabilir. Fakat, tam entegre akıllı ev yapmak bu cihazlarla birlikte aslında çok uğraştırıcı bir süreç. Farklı tip iletişim protokolleri, konnektör tipleri, uyumsuz cihazlar ve bunun gibi birçok sıkıntı oluşabiliyor. Apple, aldığı patentle birlikte yeni akıllı cihazları çok daha kolay şekilde otomatik tespit sistemi oluşturmayı planlıyor.
Odanızın içindeki ne ise, sizin kullanımınız için eşleştirme başlatıyor. Teoride, mutfağınıza akılllı bir aydınlatma cihazını konumlandırdınız. Sistem cihazınızı iPhone’unuzda bulunan Ev uygulaması içerisinden görüntülüyor ve otomatik olarak mutfağınızdaki aydınlatma olduğunu anlıyor.
Patentte ayrıca, bu uygulamanın bir ek aparat yardımıyla oluşturulabileceği belirtiliyor. Aparat sistemi, evde yüklü olan cihazları telefonunuz veya herhangi bir Apple cihazınız vasıtasıyla bilgilerini alıyor. Bunun üstüne evin neresindeyse ona göre isimlendiriyor. Ayrıca bu üniteyi evin her yerine döşerseniz evin planını dahi çıkarabiliyor.
Bu özel aparat ayrıca nesnenin hareketli bir obje olduğunu da tespit edebiliyor. Yani sizin insan olduğunuzu kolayca saptayabiliyor. Bunu da “Time of Flight (ToF)” sensörü dediğimiz 3D derinlik verebilen sensör aracılığıyla, tanımlama işlemini yapabiliyor.
Alınan patentte, ayrıca farklı senaryolar da oluşturmak mümkün. Eğer kullanıcı sisteme “tanımlı” ise ev içerisinde farklı kullanıcı oluşturabilir. Bu kullanıcılara evdeki statüsüne göre haklar yaratabilirsiniz.
Çekirdek aile yapısı bulunan bir evde, anne, baba ve çocuklara ayrı ayrı izinler verilebiliyor.
Henüz, yeni patentle ilgili entegrasyon süreçleri tamamlanmış değil. Apple’ın bu ürün üstünde daha çok durmaya başlayacaktır. Keza, akıllı evlere olan rağbet son dönemlerde artmaya devam ettiği düşünüldüğünde.
Apple
iPhone 12, Koronavirüs’e rağmen 5G’li A14 işlemciyle gelecek!
iPhone 12, Koronavirüs’e rağmen 5G destekli A14 işlemci ailesiyle gelecek. Üretimler her ne kadar gecikse de, firma üretici şirketin sınırlarını zorlamakta kararlı gözüküyor.
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Apple iPhone 12’yi, Çin’de ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgınının getirdiği geciktirmeye rağmen eylül ayında piyasaya sunmayı planlıyor.
Apple, salgının etkisiyle toplamda var olan stoklarının %1’ini kaybetmişti. Samsung tarafında ise, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi modelleri olan S20’yi piyasaya sürmeyle stok ihtiyacı olduğu aşikar hale geldi.
Apple’da Samsung’un üretime olan güvenine inanıyor ve kendi işlemci ailesinin hız kesmeden devam etmek istiyor.
Apple iPhone 12 ailesinde, hangi teknolojiler kullanılıyor?
Şirkete göre, geçenlerde duyurduğu iPhone 11 serisindeki değişikliklerle birlikte, Apple severler, son teknolojilerin 2019 model iPhone’larda olmadığını düşünüyorlar.
Ancak, iPhone tasarımcıları ve mühendisleri gözden kaçırdıkları bir şeyin olmadığını öne sürüyorlar. iPhone 12 ile birlikte gelmesi beklenen A14 işlemci, 5G ağ teknolojileri ve şu an da kullanılan OLED ekranın akıllı telefonda bulunması bekleniyor.
Yeni versiyonun yayınlanmasıyla birlikte Apple’ın hisseleri hızlı artışa geçmiş ve piyasalarda yatay ivme kaydetmişti. Ancak, Çin’de yaşanan büyük krizin ardından Çin’den mal alamayan Apple’ın stok rakamları düşmüş. Buna bağlı olarak hisselerdeki artışı azalma kaydetmişti.
Şu an’da prototip çalışmaları başlanan Apple iPhone 12 ile ilgili yeni iddialara göre bu artışı tekrardan dalgalandırmak adına bu sefer firma çok daha fazla iPhone modeli tanıtacak. Bununla birlikte senelerdir beklenen fiyat/performans iPhone modelinin yeni versiyonu SE 2020’yi de görebileceğimiz anlamına geliyor.
Beklenen cihazların özellikleri ise sırasıyla baz model iPhone 12’de 5,4 inç’lik OLED ekran, bir diğer versiyonunda ise 6.1 inç’lik OLED ekranla gelmesi bekleniyor.
Bu iki modelde de, iki kameralı bir yapının kullanılacağı düşünülüyor. Bir diğer iPhone modeli 12 Max’de ise 6.1 inçlik OLED ekran ve üç kameralı kurulum bekleniyor. Ayrıca kamera sensörlerinde 3D derinlik etkisi veren Time of Flight (ToF) yapısının kullanılacağı tahmin ediliyor.
Her geçen gün, Çin’de yaşanan felaketin, dünyada derin yaralar bıraktığını gözlemlemeye devam ediyoruz. Aşıların üretimin, gerçekçi perspektifle bakıldığında 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor. Çünkü, virüs sürekli değişim ve gelişim gösteriyor.
Apple
Apple ve Broadcom 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek
Apple ve Broadcom Wi-Fi çip patenti davasında 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek.
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İki iş ortağı da karara itiraz etmeyi planlamakta. Davayı açan Caltech milyar dolarlık ödemeyi hemen alamayacak.
Apple ve Broadcom patent davasını geçtiğimiz hafta kaybetti ve Caltech’e (California Institute of Technology) 1.1. milyar dolar ödeyecek.
Reuters’ın raporuna göre, dava 2016 yılında Broadcom ve onun en büyük müşterisi olan Apple’a karşı Caltech tarafından açıldı. Caltech, Boardcom‘un iPhone‘larda kullanılan Wi-Fi çiplerinde Caltech‘in sahip olduğu veri iletim patentlerini ihlal ettiğini iddia etti. Jüri, Caltech‘i haklı gördü ve Caltech lehine karar verdi.
Karardan bahseden Caltech yaptığı açıklamada, “Jürinin Apple ve Broadcom‘un Caltech‘in patentini ihlal ettiği kararından dolayı mutluyuz. Kar amacı gütmeyen bir yüksek öğrenim kurumu olarak, Caltech araştırma ve eğitimler ile beraber insanoğlunun bilgi birikimini geliştirmek ve topluma fayda sağlamak amacı doğrultusunda sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını korumaya kararlıdır.” dedi.
Apple ve Broadcom cezayı paylaşacak. Cezanın 837.8 milyon doları Apple tarafından ödenecek. Broadcom ise 270.2 milyon dolar ceza ödemesi yapacak. İki büyük firma karara itiraz edeceği için Caltech ödemeyi hemen alamayacak.
Çipleri üreten Broadcom olmasına rağmen daha yüksek cezaya maruz kalan yine Apple oldu. Konu ile ilgili olarak Apple bir açıklama yapmazken, duruşma sırasında kendisinin dolaylı olarak durumun içinde olduğunu belirtti fakat sonuç alamadı.
Broadcom ise jüriye teşekkürlerini sunup, karara ilişkin olgusal ve yasal dayanaklara katılmadıklarını ve temyiz etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kararın doğru şekilde verildiği düşünülürse, cezanın dağılımına bakarak Apple‘ın işbirliği yaptığı firmanın çip tasarımı üzerinde ne kadar etkisi olduğu ortaya çıkıyor.
Caltech‘in ise Broadcom çiplerini kullanan diğer telefon üreticilerine karşı bir patent davası açıp açmayacağı bilinmemekte.
Apple
Foxconn’un iPhone üretimi yapan Zhenghzou tesisi faaliyete başladı
Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn, iPhone için kritik parçalar üretmiş olduğu Zhenghzou‘daki tesisini yeniden devreye aldı. İş gücünün sadece %10’u geri dönüş sağlayabildi.
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Çinli yetkililer tarafından Foxconn tesislerinin açılıp açılmadığı muallakta iken, yeni bir rapor Foxconn‘un en önemli tesislerinden olan Zhenghzou‘nun üretime başladığını ortaya çıkardı.
Reuters tarafından yapılan habere göre, Foxconn Pazartesi günü Zhenghzou‘daki fabrikasında üretim yapmak için gerekli izinleri aldı.
Raporda Foxconn‘un izinleri ne zaman aldığı ya da tam vardiya çalışıp çalışmayacağı tam olarak belirtilmemekte. Net olan tek bilgi ise sadece %10 iş gücünün geri dönüş sağladığı.
Foxconn çalışanlarının bazıları Çin’in yeni yıl tatili(Ay Yılı Takvimi) sebebi ile halen izindeler. Genel olarak ise, işçilerin fabrika alanındaki kışla benzeri barakalarda yaşadığı bilinmekte. Bu bilgi ile yola çıkıldığında, %10 oranının sadece Zhengzhou’da bulunan bir vardiyadaki işçilere karşılık değil, Foxconn‘un bütün tesislerinde bulunan bütün işçilerinin oranına denk geliyor olması muhtemel.
Çinli analist Ming-Chi Kuo‘nun yapmış olduğu hesaplamalara göre korona virüsünün ve devamındaki güvenlik önlemlerinin sebebi ile gerekli olan işçi sayısından daha az kişi iş başı yapabilir görünmekte. Bu da Zhenghzou tesisi devreye alınma sırasında yaklaşık olarak %40 – %60 işçi kapasitesi ile başlayacağı anlamına gelmekte.
Ayrıca analist Kuo, benzer olarak Shenzhen tesisin de gerekli olan toplam işgücünün sadece %30 ile %50’sinin geri döneceğini düşünmekte.
Bu iki tesisten en önemli olanı şu an için tabiki de iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin montajının yapıldığı Zhenghzou tesisi. Diğer yandan Shenzhen tesisi bu yıl sonu tanıtılacak olan iPhone 12 çalışmalarının yapılacağının düşünüldüğü tesis olarak belirtilmekte. Dolayısı ile bu ertelemelerin sebep olduğu dalgaları gelecek yıllarda da görebiliriz.