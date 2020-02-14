iPhone 12, Koronavirüs’e rağmen 5G’li A14 işlemciyle gelecek!

iPhone 12, Koronavirüs’e rağmen 5G destekli A14 işlemci ailesiyle gelecek. Üretimler her ne kadar gecikse de, firma üretici şirketin sınırlarını zorlamakta kararlı gözüküyor.

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Apple iPhone 12’yi, Çin’de ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgınının getirdiği geciktirmeye rağmen eylül ayında piyasaya sunmayı planlıyor.

Apple, salgının etkisiyle toplamda var olan stoklarının %1’ini kaybetmişti. Samsung tarafında ise, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi modelleri olan S20’yi piyasaya sürmeyle stok ihtiyacı olduğu aşikar hale geldi.

Apple’da Samsung’un üretime olan güvenine inanıyor ve kendi işlemci ailesinin hız kesmeden devam etmek istiyor.

Apple iPhone 12 ailesinde, hangi teknolojiler kullanılıyor?

Şirkete göre, geçenlerde duyurduğu iPhone 11 serisindeki değişikliklerle birlikte, Apple severler, son teknolojilerin 2019 model iPhone’larda olmadığını düşünüyorlar.

Ancak, iPhone tasarımcıları ve mühendisleri gözden kaçırdıkları bir şeyin olmadığını öne sürüyorlar. iPhone 12 ile birlikte gelmesi beklenen A14 işlemci, 5G ağ teknolojileri ve şu an da kullanılan OLED ekranın akıllı telefonda bulunması bekleniyor.

Yeni versiyonun yayınlanmasıyla birlikte Apple’ın hisseleri hızlı artışa geçmiş ve piyasalarda yatay ivme kaydetmişti. Ancak, Çin’de yaşanan büyük krizin ardından Çin’den mal alamayan Apple’ın stok rakamları düşmüş. Buna bağlı olarak hisselerdeki artışı azalma kaydetmişti.

Şu an’da prototip çalışmaları başlanan Apple iPhone 12 ile ilgili yeni iddialara göre bu artışı tekrardan dalgalandırmak adına bu sefer firma çok daha fazla iPhone modeli tanıtacak. Bununla birlikte senelerdir beklenen fiyat/performans iPhone modelinin yeni versiyonu SE 2020’yi de görebileceğimiz anlamına geliyor.

Beklenen cihazların özellikleri ise sırasıyla baz model iPhone 12’de 5,4 inç’lik OLED ekran, bir diğer versiyonunda ise 6.1 inç’lik OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Bu iki modelde de, iki kameralı bir yapının kullanılacağı düşünülüyor. Bir diğer iPhone modeli 12 Max’de ise 6.1 inçlik OLED ekran ve üç kameralı kurulum bekleniyor. Ayrıca kamera sensörlerinde 3D derinlik etkisi veren Time of Flight (ToF) yapısının kullanılacağı tahmin ediliyor.

Her geçen gün, Çin’de yaşanan felaketin, dünyada derin yaralar bıraktığını gözlemlemeye devam ediyoruz. Aşıların üretimin, gerçekçi perspektifle bakıldığında 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor. Çünkü, virüs sürekli değişim ve gelişim gösteriyor.