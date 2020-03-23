Apple AirPower iddiaları tekrardan diriltildi!

Apple AirPower cihazı geçtiğimiz senelerde he çıktı he çıkacak çıkmak üzere derken bir türlü çıkamamıştı. O kadar sızdırma haberine karşı Apple, cihazı çıkarmaktan vazgeçmişti.

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Geçtiğimiz yıl Apple’ın tarihi içerisinde ilk kez yaşanan bir olay gerçekleşmişti. Apple’ın tanıtacağı kablosuz şarj ped’i hakkında sızdırılan onca görsele ve geliştirme çalışmalarına rağmen ortaya çıkmasından 562 gün sonra iptal edilmişti.

Yeni nesil kablosuz şarj standı, aynı anda hem iPhone hem Apple Watch hem de iPhone cihazları anlık olarak şarj edebiliyor olarak tasarlanmıştı. İlk olarak 2017’de benzer bir iddiayla iPhone’un amiral gemi modelleri olan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X için de öne sürülmüştü.

Senelerdir uzayıp giden bu iddialar bir türlü vücut bulamadı ve bir türlü AirPower’ı piyasada göremedik.

Apple, AirPower’ı diriltirse, yeni rakiplerle karşılaşabilir!

Eğer bir AirPower almak istiyorsanız, Apple’ın bu projeyi daha önce iptal ederek yanlış yaptığını göstermek için alın. Bugün bazı güzel haberler aldık. Analist Jon Prosser tarafından Twiter üzerinde atılan tweet, Apple’ın AirPower projesini tekrar hayata geçirdiğini gösteriyor.

Prosser’ın dediğine göre, Apple bugün itibarıyla cihazın prototiplerini üretmeye başladı. Mühendisler cihazın tasarımını oluştururken ısıyı daha iyi dağıtabilen bobinler tercih etmek istiyorlar. Böylece birden fazla cihazı şarj ederken cihaz zorlanmayacak.

Ayrıca analist, Apple’ın ısı dağıtım sistemine önem vermek istediklerini ve şarj pedinde kullanılacak alanın silikon yerine deri malzemeden üretileceğini belirtti. Apple ayrıca bu ped kısmında cam veya başka tür bir malzemenin de önerildiği ama derinin üzerine yoğunlaştıklarını belirtmiş.

Görüneşe bakılırsa, şirket uzun bir süre daha AirPower için uğraşmaya devam edecek. Şu an mevcut prototipin hiçbir Watch cihazıyla uyumlu olmadığını ve şirketin çok satan Apple Watch cihazlarına destek vermeden bu ürünü piyasaya sürmeyi reddettiği dile getiriliyor. Sonuç olarak, mühendisler ürünü tekrardan inşa ediyorlar.

Şu an için çok fazla detayın verilmediği cihazın, hızlı şarj destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Desteklese dahi şu şartlarda yüksek hızlı şarj desteğinin yer almayacağı aşikar gözüküyor.