Apple
Apple AirPower iddiaları tekrardan diriltildi!
Apple AirPower cihazı geçtiğimiz senelerde he çıktı he çıkacak çıkmak üzere derken bir türlü çıkamamıştı. O kadar sızdırma haberine karşı Apple, cihazı çıkarmaktan vazgeçmişti.
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Geçtiğimiz yıl Apple’ın tarihi içerisinde ilk kez yaşanan bir olay gerçekleşmişti. Apple’ın tanıtacağı kablosuz şarj ped’i hakkında sızdırılan onca görsele ve geliştirme çalışmalarına rağmen ortaya çıkmasından 562 gün sonra iptal edilmişti.
Yeni nesil kablosuz şarj standı, aynı anda hem iPhone hem Apple Watch hem de iPhone cihazları anlık olarak şarj edebiliyor olarak tasarlanmıştı. İlk olarak 2017’de benzer bir iddiayla iPhone’un amiral gemi modelleri olan iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X için de öne sürülmüştü.
Senelerdir uzayıp giden bu iddialar bir türlü vücut bulamadı ve bir türlü AirPower’ı piyasada göremedik.
Apple, AirPower’ı diriltirse, yeni rakiplerle karşılaşabilir!
Eğer bir AirPower almak istiyorsanız, Apple’ın bu projeyi daha önce iptal ederek yanlış yaptığını göstermek için alın. Bugün bazı güzel haberler aldık. Analist Jon Prosser tarafından Twiter üzerinde atılan tweet, Apple’ın AirPower projesini tekrar hayata geçirdiğini gösteriyor.
Prosser’ın dediğine göre, Apple bugün itibarıyla cihazın prototiplerini üretmeye başladı. Mühendisler cihazın tasarımını oluştururken ısıyı daha iyi dağıtabilen bobinler tercih etmek istiyorlar. Böylece birden fazla cihazı şarj ederken cihaz zorlanmayacak.
Ayrıca analist, Apple’ın ısı dağıtım sistemine önem vermek istediklerini ve şarj pedinde kullanılacak alanın silikon yerine deri malzemeden üretileceğini belirtti. Apple ayrıca bu ped kısmında cam veya başka tür bir malzemenin de önerildiği ama derinin üzerine yoğunlaştıklarını belirtmiş.
Görüneşe bakılırsa, şirket uzun bir süre daha AirPower için uğraşmaya devam edecek. Şu an mevcut prototipin hiçbir Watch cihazıyla uyumlu olmadığını ve şirketin çok satan Apple Watch cihazlarına destek vermeden bu ürünü piyasaya sürmeyi reddettiği dile getiriliyor. Sonuç olarak, mühendisler ürünü tekrardan inşa ediyorlar.
Şu an için çok fazla detayın verilmediği cihazın, hızlı şarj destekleyip desteklemediği bilinmiyor. Desteklese dahi şu şartlarda yüksek hızlı şarj desteğinin yer almayacağı aşikar gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Apple Çin’de yavaş yavaş üretimini arttırıyor.
Corona virüs sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalardan olan Apple, stok durumların düzenlemeye başladı. Çin‘de yer alan mağaza ve fabrikalarını tekrardan işletmeye başlayan firma bir nebze nefes aldı.
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Artık stok sorunu yaşanması beklenmiyor.
Corona virüsü, Çin üzerinde etkilerini azalttı. Ülke genelinde hayat normale dönerken vaka sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Bu durum karşısında Çin‘de bağlantıları olan firmalar yavaş yavaş normalleşme sinyalleri vermeye başladı. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. LoupVentures isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalan firma, tehlikenin azalmasıyla tekrardan üretime başladı. Üretimi artan ürünler ise Iphone 11 ve Iphone 11 Pro Max‘in 64 GBlık modelleri. Ayrıca 2. nesil Airpods üretiminde de bir artış gözlemlendi. Çin‘de işleri toparlayan Apple stok sorunu yaşamamak için önemli adımları atmış oldu böylece.
Çin‘de ki durumları düzelten Apple bu kez de Avrupa‘da sorun yaşıyor. Virüsün artık merkezi haline gelen Avrupa‘da çoğu firma mağaza ve fabrika kapatmak zorunda kalıyor. Apple da bu yoldan giderek Avrupa merkez olmak üzere bir çok yerde mağazalarını kapattı. Tabi bu da akıllara yeni bir soruyu getirdi. Apple‘ın arttırdığı üretimden kim faydalanacak? Fiziksel mağazaların kapatılması nedeniyle satışlarda düşüş beklenirken, sanal mağazasına da ürün alım sınırı koydu. Bu sebepten dolayı firma elinde fazladan kalan cihaz olacak mı şu an için kestirmek güç. Ama bu durum yaşanırsa Apple‘ın bir çözüm düşünmesi gerekebilir.
Apple
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.
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2020 Macbook Air değişen özellikleri:
- Düşük başlangıç fiyatı
- Magic Keyboard
- Daha hızlı RAM
- Intel Irısh Plus grafik
- Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)
- Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)
- Bluetooth 5.0
2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:
- Retina Ekran
- Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık
- Bağlantı portları ve bağlantıları
- 720p web kamerası
Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.
Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.
Apple
Apple, Disney hisselerini satın alabilir
Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.
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Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.
Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.
McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.
Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.
Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.