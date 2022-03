Apple’a Ne Önerirsiniz? #3

Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz’in yeni konuğu Apple oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Apple’a olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

Konu Başlıkları

00:00 Giriş

00:46 Daha iyi fiyatlandırma, bataryada iyileştirilme yapılması.

04:02 Biraz daha müşterilerin isteklerine kulak vermelerini (örneğin “Macbook Air” fotoğraf düzenleme ve grafik tasarım işleri için harika bir makine iken “SD Kart” girişinin inatla “Air” de olmaması ve ara aksesuarlar ile savaş vermemiz) ve eğitim indirimlerini arttırmalarını.

07:25 Bazı şeylerin gereksiz kısıtlanması. Mesela zil sesi abi. Yani neden zil sesi yapmak için bir bilgisayara ihtiyaç var. Hadi PC var, iki saat uğraş dur. Bunun güvenlikle vs ne alakası var. Bluetooth la resim gönderemiyorsun alamıyorsun. İlla mail mi kullanman lazım.

10:28 Yeni olmayan bir şeyi sanki ilk o yapmış da ondan önce hiç yapılmamış gibi davranmayı bırakmalı.

13:34 Ülkeye göre fiyat düzenlemesi yapmasını, batarya ömrünü uzatmalarını, kullanıcının işine yarayacak işlevleri kaldırmamalarını/eklemelerini öneririm. Artı eski işlemciler ile daha düşük fiyatlı yeni telefonlar çıkarması (herkesin güçlü işlemciye ihtiyacı olmayabiliyor)

16:14 TÜM cihazlarında Type-C ye geçmesi. Malum çevreci oldukları için şarj aletini çıkarmıştı kutudan herkesin evinde nasıl olsa vardır diye. Tüm üreticiler Type-C kullanıyor ve kutu boş gelecek ise, Type-C ye geçiş yapması lazım yeni iPhone ve iPadlerde. Çünkü aynı kablo ile hem telefonu hem iPad’i hem de MacBook’u şarj edebileceksin. BU çevreye duyarlılık olur benim gözümde. Tüm dünya aynı kablo ile bütün mobil cihazlarını şarj edebilmeli.

18:51 Orta segment telefonlarda bile olan özelliği kendi telefonlarına getirince bunu bir inovasyon gibi lansa etmemesini öneririm

19:47 Hızlı şarj istiyorum. Android 240 Watt’a geçti Apple hâlâ 18-20 Watt kullanıyor.

22:01 Şu çentikten artık vazgeçmesini ve 24 bin TL para isteyip kutuya bir zahmet şarj aleti koymasını öneririm bıraksınlar bu çevrecilik ayaklarını Samsung’la beraber.

24:06 : Pil konusunda biraz daha cömert olmasını isterdim iPhone’larda değil tek Apple Watchlarda bile hala 1 gün ancak yetiyor pil rakipler bu kadar cömert davranırken kendisinin bu politika da devam etmesi bana göre şirket için en büyük handikap.

26:21 Quickpath orijinal ismi galiba, kaydırmalı klavyeden bahsediyorum. iOS için çıkalı yıllar oldu ama hala Türkçe desteği gelmedi. Bu durumu gerçekten anlayamıyorum. Basit gibi duruyor ama benim için epey önemli bir durum.

28:42 Tek istediğim Android’deki WhatsAppı iOS’a taşımak.

30:53 : Daha uygun fiyatlara rekabetçi orta – üst segment telefonlar çıkarırsa çoğu Android kullanıcısını çekebileceğini düşünüyorum.

31:43 : Telefonları ağır yapmamasını, kamerası her ne kadar iyi olsa da daha yüksek mega piksel değerinde kameralar kullanmasını, parmak izi sensörü koymalarını, fotoğrafları Windows bilgisayarlara daha kolay aktarılabilir hale getirmelerini ve tabiki sd kart desteği olmasını öneriyorum. Hatta sd kart desteği olsa Windows’a aktarımlar daha kolar olurdu mantıken.

34:39 Apple Pay ve NFC ödeme desteği Türkiye’ye gelmeli.

36:38 Daha hesaplı bir iPhone serisi her bütçeye uygun ya da bir dönüm belirlesinler bu tarihte tüm iPhone modellerinde indirim.

37:21 Sadece Pro Max modellerin de büyük ekran ve batarya var. Baz modelde de büyük ekran ve çok daha büyük batarya olmalı.