APPLE EVENT GELİYOR! | iPhone SE 3, iPad Air 5G ve dahası…

Önümüzdeki günlerde Apple yeni bir etkinliği gerçekleştirecek. Etkinliğin ana teması “Peek Performance” yani “En Yüksek Performans” olacak. Bunun da Apple’ın kendi mimarisi olan M serisi işlemcilerle alakalı olacağını gösteriyor.

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Etkinlik kapsamında yeni bir iPhone SE modeli bekleniyor. iPhone 13 ailesinde kullanılan A15 Bionic işlemci ve 5G bağlantısının yanında 12MP gelişmiş kamera sistemi beklenenler arasında. Diğer serilerde olduğu gibi yeni telefonunda 399 dolardan satışa çıkması planlanıyor.

Diğer beklenen ürünlerden birisi de yeni iPad Air 5G. iPhone 13 serisindeki A15 Bionic işlemciyi kullanacak olan tablet ilk defa 5G desteğine sahip olan Air modeli olarak piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 10.9 inçlik Liquid Retina ekran, 12MP Arka kamera ve ön tarafta Centre Stage özelliğine sahip olan bir kamera bekleniyor. Birçok farklı renkle de tüketicilerle 599 dolardan tüketicilerle buluşacağı da söylentiler arasında.

Kulaklık tarafında çok beğenilen Apple, AirPods Pro modelinin yeni versiyonunu da bu etkinlik kapsamında tanıtabilir. AirPods Pro 2 olarak adlandırılması beklenen bluetooth kulaklık, daha düşük desibel seviyesiyle daha iyi bir ANC performansı sunması bekleniyor. Ayrıca daha uzun pil ömrüyle uzun kullanım süresi sunacak. İlk nesil pro gibi 249 dolardan çıkış yapması bekleniyor.

Apple’ın etkinliğin ismine uygun olarak yeni bir işlemci tanıtması da beklenenler arasında. Düşük bir ihtimal de olsa M2 işlemcili MAC bilgisayarlar görebiliriz. Bunun yanında MAC Mini’ye M1 Pro ve M1 Max işlemci seçenekleri de geleceği öngörülüyor. Fiyat olarak da 1000 dolar seviyeleri bekleniyor.

Peki siz Apple etkinliğinden neler bekliyorsunuz? Hangi ürünler daha çok ilginizi çekiyor? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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