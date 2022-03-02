Apple, 8 Mart Etkinliğini Duyurdu: 5G Destekli iPhone SE ve Dahası!

2022 yılı, şimdiden birçok önemli duyuruya ev sahipliği yapan bir yıl oldu. Bu duyurular arasında şüphesiz ki Apple’ın bu yıl yapacağı duyurular da yer alıyor. Hakkında birçok iddia ortaya atılan bu yılın ilk Apple etkinliği için tarihin 8 Mart olacağı bir süredir konuşuluyordu. Firma, yaptığı paylaşım ile duyurunun 8 Mart’ta gerçekleşeceğini doğruladı. Bu etkinliğin Apple için oldukça önemli olduğunu söylemeliyiz. Zira uzun zamandır beklenen iPhone SE 3.Nesil ve iPad Air 5 gibi modellerin bu tanıtımda yer alması bekleniyor.

5G Destekli iPhone SE ve Yeni Nesil iPad Air!

Üst düzey Apple yetkilisi Greg Joswiak’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurduğu etkinliğin, hakkında sayısız iddia ortaya atılan ve 5G destekli en ucuz iPhone modeli olması beklenen yeni iPhone SE 3′ün yanında uygun fiyata iPad Pro özelliklerini vadeden iPad Air 5‘e ev sahipliği yapacağı teknoloji kulislerinde konuşulanlar arasında.

Ayrıca, Apple’ın bir süredir kendi işlemcileri ile duyurduğu MacBook modellerine bir yenisi daha ekleneceği söylentileri de dolaşıyor. Yeni MacBook modelinin Apple üretimi olan işlemcilerin güncellenmiş bir versiyonuna sahip olacağı ve adının da Mac Pro olacağı düşünülüyor. Ancak bu konu hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değil. Apple bu MacBook modelini Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtıma da saklayabilir.

Tanıtımın yıldızı olması beklenen ve ilk 5G destekli iPhone SE modeli olacağı konuşulan iPhone SE 3’ün bu kadar büyük ses getirmesinin sebebi ise cihazın fiyatı olacak gibi görünüyor. Zira, 2020 yılında duyurulan iPhone SE 2. Nesil 399 dolarlık giriş fiyatı ile oldukça dikkat çekmiş ve birçok Android kullanıcısının Apple ekosistemine geçiş yapmasına neden olmuştu. Eğer söylenenler doğruysa, serinin yeni modeli güncellenen donanım özellikleri ve 5G desteğine rağmen önceki model ile aynı fiyattan satışa çıkacak.

Ancak cihazda en çok eleştirilen tasarım konusunda herhangi bir adım atılmayacak gibi görünüyor. Öyle ki, bazı alışveriş sitelerinde ortaya çıkan ve iPhone SE 3 ile uyumlu olduğu söylenen ekran koruyucularının önceki model ile de uyumlu olduğu belirtilmiş. Bu durum tasarımın aynı kalacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

Android tarafındaki bütün üreticiler, giriş seviye modellerinde bile tamamen çerçevesiz tasarıma geçmiş durumda. Apple tarafı eğer yaklaşık 5 yıl önce duyurulan iPhone 8’den beri kullandığı tasarımı kullanmakta ısrarcı olursa, yeni nesil iPhone SE önceki nesil kadar dikkat çekmeyebilir. Bizler de Apple’ın yeni iPhone SE modelinin tasarımını merak ediyoruz.

Apple’ın “Peek Performance” adını verdiği tanıtım canlı olarak düzenlenmeyecek. Önceden kaydedilen etkinlik, 8 Mart tarihinde Apple’ın resmi internet sitesi ve YouTube üzerinden Türkiye saati ile saat 21.00’da yayınlanacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın etkinliğinden neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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