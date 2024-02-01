Apple 5G modem çipi üretme konusundaki çabalarıyla bir süredir gündemdeydi. Ancak son gelen haberlere bakılırsa, Apple bir süre daha bu konuda bir ürün çıkarmayacak. Öyle ki, Apple Qualcomm ile olan modem çipi lisans anlaşmasını Mart 2027’ye kadar uzattı. Apple 5G destekli telefonlar bir süre daha Qualcomm modem çiplerine güvenecek.

İçindekiler Apple 5G Konusunda Qualcomm ile Modem Çipi Lisans Anlaşmasını Uzattı

Apple 5G Konusunda Qualcomm ile Modem Çipi Lisans Anlaşmasını Uzattı

Bu anlaşmanın uzatılması, önümüzdeki birkaç iPhone neslinde Qualcomm modemlerinin kullanılmasını öngörüyor. Yani, 2024 yılında çıkacak iPhone 16, 2025 yılında çıkacak iPhone 17 ve 2026 yılında çıkacak iPhone 18 serileri Qualcomm 5G çiplerine güvenecek gibi duruyor. Qualcomm’un 2024 yılının ilk kazanç çağrısında yapılan duyuru, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Apple, son birkaç yıldır kendi 5G modem çiplerini geliştirmek için yoğun çaba harcıyordu. Ancak, görünen o ki şirket kendi modemini kullanmaya hazır olmadığı için Qualcomm’un modemlerine olan ihtiyacını sürdürüyor. Bu durum, Qualcomm cephesinin 5G çipleri için Apple’ın güvenilir bir ortağı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Apple ve Qualcomm arasındaki ilişki, zaman zaman gerginliklerle dolu oldu. Ancak, 2019 yılında yapılan bir anlaşma ile iki şirket arasındaki yasal savaş sona erdi ve altı yıllık bir lisans anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Apple’ın iPhone’larında Qualcomm’un modem çiplerini kullanmaya devam etmesini sağladı.

Apple, kendi 5G modem çiplerini geliştirmek için büyük çaba harcadı. Ancak, teknik zorluklar ve gecikmeler nedeniyle kendi modemini henüz kullanıma hazır hale getiremedi. Bu durum, Qualcomm ile olan anlaşmanın uzatılmasına yol açtı.

Apple’ın 5G modem çipi geliştirme sürecinde yaşadığı zorluklar, teknoloji endüstrisinde geniş yankı buldu. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporlarına göre, Apple’ın kendi çipini geliştirmesi yıllar alabilirken, Qualcomm’un çipleriyle karşılaştırılabilir performansa ulaşması zor görünüyor. Yani, Apple 5G destekli telefonlar bir süre daha Qualcomm çiplerine güvenmeye devam edecek.

Apple’ın Qualcomm ile olan modem çipi lisans anlaşmasını uzatması, Apple’ın kendi modem teknolojisini geliştirme çabalarındaki mevcut zorlukları ve gecikmeleri gösteriyor. Yaklaşan iPhone 16 serisinin Qualcomm’un gelişmiş taşıyıcı birleştirme özelliklerine sahip Snapdragon X75 modemini kullanması bekleniyor.

Bu anlaşma, iPhone kullanıcıları için güvenilir ve hızlı 5G bağlantısı sunmaya devam etmesini sağlayacak. Apple 5G alanında kullanıcılarını memnun etmek için bir süre daha Qualcomm ile çalışacak gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple 5G modem konusunda ne zaman elle tutulur bir ürün çıkarabilecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!