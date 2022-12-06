Apple, akıllı telefon pazarında önemli bir isim olmasının yanı sıra akıllı saat segmentinde ve hatta gerçekten kablosuz kulaklık kategorisinde de önemli bir oyuncu. Yeni bir rapor AirPods Pro 2’nin pazarda büyük bir başarı elde ettiğini ortaya koyuyor.

Haber, ikinci nesil AirPods Pro’nun piyasada merakla beklendiğini belirten bir Canalys raporundan geliyor. Apple hayranları yeni bir AirPods Pro modelini bekliyor ve çok popüler olan AirPods Pro’nun yeni nesli büyük satışlar görüyor. Apple, bir haftadan biraz uzun bir süre içinde 4 milyon adet satış görmeyi başardı. Apple, bu yılın üçüncü çeyreğinde %30.9 pazar payıyla yaklaşık 23.8 milyon adet işitme cihazı satmayı başardı.

Özellikle, bu aynı zamanda geçen yılın aynı çeyreğine göre %34’lük oldukça büyük bir büyümeye işaret ediyor. Bu meblağın 4.2 milyon adetlik kısmı, 2022’nin 3. çeyreğinde AirPods Pro 2 tarafından tek başına oluşturuldu. 2. nesil modeller 7 Eylül’de duyuruldu ve 23 Eylül’de piyasaya çıktı. Şirket ortalama yarım milyondan fazla satmayı başarsa da AirPods Pro, aynı ayın sonuna kadar günde 2 adet. Öte yandan Samsung’tan Galaxy Buds 2 Pro, bu yılın üçüncü çeyreğinde düşüş gördü.