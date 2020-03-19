Apple
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.
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2020 Macbook Air değişen özellikleri:
- Düşük başlangıç fiyatı
- Magic Keyboard
- Daha hızlı RAM
- Intel Irısh Plus grafik
- Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)
- Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)
- Bluetooth 5.0
2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:
- Retina Ekran
- Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık
- Bağlantı portları ve bağlantıları
- 720p web kamerası
Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.
Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.
Apple
Apple, Disney hisselerini satın alabilir
Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Şirket şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Disney’i satın alma ihtimali ile gündeme geldi.
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Dünyada çok ciddi bir pandemi haline gelen Corona virüsü (COVID-19) sonucunda menkul kıymetler borsasındaki hisseler de hızlı bir şekilde düşüşe geçmiş durumda. Amerikalı şirket, bu durumu fırsata çevirmek için Disney’in her geçen gün daha da düşen hisselerini satın alabileceği ile gündemde.
Wall Street’te finansal analist olan Bernie McTernan’ın iddialarına göre salgın nedeniyle borsada değer kaybeden Disney, Apple tarafından satın alınabilir. Eğer bu gerçekleşirse son yılların en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.
McTernan, cuma günü müşterilerine gönderdiği bir bildiride Apple’ın, Disney için ciddi bir teklif yapabileceğini belirtti. Halihazırda ocak ayından bu yana hisse değerinde %36‘lık bir düşüş yaşayan Disney için de bu durumun sürpriz olmayacağı belirtiyor. Ayrıca Apple için Disney’i bünyesine katmanın artı noktalarından biri de kendi içerik/yayın stratejilerini ve potansiyel sinerjilerini güvence altına almayı fırsat olarak görüyor.
Disney’in geçtiğimiz üç hafta içerisinde yaklaşık olarak 85 milyar dolarlık (toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte biri) bir kayıp yaşadığı da belirtildi. Söz konusu şirketin oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor.
Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekleniyor. Koronavirüsün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.
Apple
Apple, iPad Pro 2020 modelini duyurdu!
Apple, trackpad desteği sunan iPad Pro 2020 modelini tanıttı. Şirket yeni iPad’i YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video ile duyurdu. Yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi gibi kullanıcısını memnun edecek özellikleri de beraberinde getiriyor.
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Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPad Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip.
Yeni 2020 iPad Pro, 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutuna sahip. Bu ekranlardan ilki olan 11 inçlik versiyonu 2388 x 1668 piksel değerinde, 12.9 inçlik versiyon ise 2732 x 1668 piksel değerinde çözünürlük sunuyor. Bu sayede 264 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit gibi yüksek bir parlaklık deneyimi sağlıyor.
Apple iPad Pro 2020 donanım tarafında ise iPhone 11 serisinde gördüğümüz Apple A12 Bionic işlemcisinin revize edilmiş hali olan A12Z Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin yanında ne kadarlık bir RAM kullanıldığı ise bilinmiyor.
Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 serisinin kamera sistemini andırıyor. Kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.
Apple iPad Pro Türkiye fiyatı da belli oldu
Apple, yaptığı duyuruyla birlikte yeni iPad Pro’nun fiyatını da açıkladı. Apple Türkiye’nin resmi sitesindeki bilgilere göre yeni iPad Pro’nun fiyatı şöyle:
11 inçlik iPad Pro (128GB) 6.399 TL
11 inçlik iPad Pro (256GB) 7.149 TL
11 inçlik iPad Pro (512 GB) 8.649 TL
11 inçlik iPad Pro (1TB) 10.149 TL
12.9 inç iPad Pro (128GB) / 7.999 TL
12.9 inç iPad Pro (256GB) / 8.749 TL
12.9 inç iPad Pro (512 GB) / 10.249 TL
12.9 inç iPad Pro (1TB) / 11.749 TL
Apple
Fransa: Apple rekabeti önledi
Fransa’nın rekabeti koruma kurumu, dağıtım ve perakende ağında rekabet karşıtı davranışları nedeniyle Apple şirketini suçlu buldu. Adı geçen kurum, şirkete 1,1 milyar euro (yaklaşık 1,23 milyar dolar) para cezası verildiğini açıkladı. 2016 yılında Fransız rekabet otoritesinin başkanının değişmesinden bu yana ABD şirketlerine dair incelemelerde artış gözleniyordu.
Avrupalı regülatörler (düzenleyiciler) tarafında, tüketicinin korunması, tekel oluşturulması ve vergi konuları başta olmak üzere, ABD teknoloji devleri üzerinde artan bir inceleme dalgasının gelmesi gerektiği söylemleri yoğunlaşmıştı. Bu dönemde Fransız kurum tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası geldi.
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Apple itiraz edecek
Apple, “Fransız rekabet otoritesinin kararı cesaret kırıcı” dedi. Ceza kararına itiraz edeceğini ve bu kararın Fransa’daki önceki benzer davalarda çıkan kararlarla çeliştiğini açıkladı.
Fransız regülatörler, Apple’ın rekabetin önüne geçerek Fransız perakende fiyatlarının ABD fiyatlarıyla uyumlu olmasını sağladığını ifade etti. Apple’ın Fransa’daki iki toptancısının ABD şirketinin ürünleri konusunda serbest olmadığını ve ürünlere dair başta fiyat olmak üzere ürün politikalarının Apple tarafından belirlendiğini açıkladı.
Distribütörler birbirleriyle rekabet etmediklerini ve böylece Apple ürünleri için toptan satış pazarını kontrol etmeyi amaçladıklarını kabul ettiler.
Fransız yetkililer, iki toptancı olan Tech Data ve Ingram Micro‘nun sırasıyla 76 milyon ve 63 milyon euro para cezasına çarptırıldığını da söyledi. İlgili distribütörler açıklama yapmadı.
Bu durum ülkemizde de özellikle uluslararası şirketlere karşın daha etkin kontrollerin yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.