Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.

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2020 Macbook Air değişen özellikleri:

Düşük başlangıç fiyatı

Magic Keyboard

Daha hızlı RAM

Intel Irısh Plus grafik

Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)

Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)

Bluetooth 5.0

2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:

Retina Ekran

Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık

Bağlantı portları ve bağlantıları

720p web kamerası

Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?

Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.

Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.