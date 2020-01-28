Apple, Avrupa’nın en büyük mağazasını Türkiye’de açıyor!

Apple, Türkiye’deki üçüncü ve Avrupa’nın en büyük mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Paylaşılan bilgiye göre yeni mağaza, İstanbul Caddebostan’da açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Amerikalı şirket, son birkaç yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine Zorlu Center’da ve Akasya AVM’de olmak üzere iki mağazası ile devam ediyordu. Ancak bu yıl içerisinde bu mağazalara bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor.

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EMPTY şirketinin aktardığı bilgilere göre, Caddebostan’da açılması beklenen mağazanın tam adresi “Abdulkadir Noyan St. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıkoy/Istanbul” olacak ve üçüncü nesil mağaza konseptine sahip olacak. Yani mağazanın her yerinde Apple’ın yeni patentli camları kullanılacak.

Mağaza 4 katlı olacak ve iki katı sadece gelen Apple müşterilerine ayrılacak. Böylece kapasite ülkemizdeki Apple mağazalarına nazaran 2 katına çıkartılacak. Yeni mağazanın bu kadar önemli olmasının sebebi Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki en büyüğü olması. Yani Caddebostan’da inşaa edilecek Apple’ın yeni mağazası metrekare ve çalışan sayısı bakımından rekor kırabilir.

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Avrupa’nın en büyük Apple Store için 24 milyon 678 bin dolarlık yatırım yapan şirket, mağazaya yıllık 1.080.000 ziyaretçinin gelmesini hedefliyor. Ancak yeni mağaza için paylaşılan bilgiler için Apple tarafından onaylanan herhangi bir duyuru yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda konu ile ilgili firma tarafından açıklama yapılması bekleniyor.