Google, iPhone kullanıcıları için web tarayıcısı geçişini hiç olmadığı kadar kolaylaştıran yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yenilik, Apple’ın varsayılan tarayıcısı olan Safari‘den Google Chrome‘a geçmek isteyenlerin verilerini doğrudan cihaz üzerinden aktarmasına olanak tanıyacak. Peki bu gelişme, iOS platformundaki Safari hakimiyetini nasıl etkileyecek?

Safari verilerini Chrome’a taşımak kolaylaşıyor

Şu anda, bir iPhone kullanıcısı Safari tarayıcısındaki verilerini Chrome’a aktarmak istediğinde bu işlemi yalnızca masaüstü bilgisayar üzerinden yapabiliyordu. Ancak Google’ın geliştirdiği yeni özellik, bu zahmetli süreci ortadan kaldırıyor. Artık kullanıcılar, tüm tarama verilerini doğrudan iPhone’ları üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyabilecek.

Bu yeni veri taşıma süreci, iOS ayarlarında bulunan “Tarama Verilerini Dışa Aktar” seçeneğiyle oluşturulan bir ZIP dosyasını kullanıyor. Chrome, bu dosyayı kullanarak kullanıcılara adım adım bir yönlendirme sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, hangi verileri aktarmak istediklerini kolayca seçebiliyor.

Hangi veriler taşınabilecek?

Yeni özellik, kullanıcıların tarayıcı deneyiminin temelini oluşturan birçok önemli bilgiyi kapsamına alıyor. Aktarılabilecek veriler arasında kayıtlı şifreler, kredi kartı bilgileri, tarama geçmişi ve sık kullanılan yer imleri bulunuyor. Google, bu verilerin kullanıcının Google Hesabı’na güvenli bir şekilde kaydedileceğini belirtiyor.

Güvenlik de ön planda tutuluyor. Veri aktarımı tamamlandıktan sonra Chrome, oluşturulan ve hassas bilgiler içeren ZIP dosyasının özel veriler barındırdığı konusunda kullanıcıyı uyarıyor. Uygulama, bu dosyanın hemen silinmesi için de bir seçenek sunarak kişisel bilgilerin güvende kalmasına yardımcı oluyor.

Bu özellik şu anda Chrome 145 sürümünün TestFlight kullanıcıları tarafından test ediliyor. Mevcut kararlı sürümün Chrome 144 olduğu düşünüldüğünde, yeni veri aktarım aracının çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu hamle, Google’ın Safari karşısında daha fazla kullanıcı kazanma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

