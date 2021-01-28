Apple, 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu açıkladı

Apple merakla beklenen 2021 yılının 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, akıllı telefonlarının devam eden başarısı ve uzun ömürlülüğünden söz eden şirket için muazzam bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.

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Tim Cook, Apple’ın çarşamba akşamı açıkladığı finans raporundan sonra gerçekleştirilen telekonferans görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi. Buna göre Apple son 1 yılda 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Ayrıca şirket Çin’de önemli bir büyüme sağladı.

Teknoloji devi, 1 milyarıncı ‘iPhone’unu ilk kez 2016 yılında satmıştı. ABD’li şirket, 2019’un Ocak ayında dünya genelinde 900 milyon aktif ‘iPhone’ kullanıcısı olduğu açıklamıştı. Aktif ‘iPhone’ sayısının, herhangi bir Apple servisiyle son 90 gün içerisinde etkileşime girmiş cihazların hesaplanması sonucu bulunduğu ifade edildi. Şu ana kadar satılmış olan ‘iPhone’ların önemli bir kısmının, hala aktif kullanımda olduğu dile getirildi.

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Apple, geçtiğimiz yılın Ekim – Aralık aylarında önemli ölçüde satış gerçekleştirdi. Şirket gelirinin 100 milyar doları aştığını dile getirmişti. 2019 yılına göre satışlarını %22,9 oranla artırmayı başaran Apple, gelirlerini 111,4 milyar dolara çıkardı. Bunun yanında 2019 yılının son çeyreğinde akıllı telefon piyasasının %23,4’lük kısmını elinde tuttu.

İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone’ların önemli bir kısmının, en azından Apple’ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını gözler önüne seriyor. Bunun yanında analistler, Apple’ın 2020’nin sonunda 1.9 milyarıncı iPhone satışına yaklaşacağını söylemişti. Ancak Apple bunu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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