Son raporlar, Apple’ın App Store sayesinde elde edilen gelirin, oyun gelirlerindeki düşüş nedeniyle son çeyrekte büyük bir darbe aldığını iddia ediyor. Her ne kadar şirket büyümeye devam etse de uygulama mağazasından gelen gelirin belirli derecede düştüğü belirtiliyor.

Apple’ın App Store Geliri Yüzde 5 Kadar Düştü

Yatırım firması Morgan Stanley’de analistlik yapan Erik Woodring, Pazartesi günü App Store’dan elde edilen net gelirin Eylül ayında yüzde 5 oranında düştüğünü bildirdi. Woodring’in raporu, uygulama indirme ve satışlarını takip eden Sensor Tower şirketinin verilerine dayanıyor.

Woodring, düşüşün arkasındaki nedenlere ilişkin olarak, Apple müşterilerinin enflasyon ve diğer ekonomik sorunlar nedeniyle yazılımsal ürünlere daha az harcama yapıyor olabileceğini belirtti. Öncelikle, oyun gelirleri yüzde 14 düşerken, genel olarak 2015’ten bu yana en büyük düşüş olan yüzde 5 bu yıl görüldü. Şirketin aynı zamanda mağazaya yeni getirdiği reklam politikaları bu duruma sebep olan etkenlerden olabilir. Tabi ki net bir yargı için kullanıcılar arasında bir bir anket düzenlemek faydalı olacaktır.

Woodring notunda, “Son App Store sonuçlarının, isteğe bağlı gelirin talebin baskılandığı alanlara yeniden tahsis edilmesi nedeniyle, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin kısa vadede App Store’da daha az harcama yaptığını açıkça gösterdiğine inanıyoruz” dedi. Apple, App Store uygulama mağazası satışlarını ayrı olarak değil, hizmetler işinin bir parçası olarak görüyor. Şirket, cihazlarındaki uygulama satın alımlarından ve uygulama içi satın alımlardan yüzde 15 ila 30 arasında bir pay alıyor. Apple’ın Hizmetler işi, Haziran 2022 çeyreğinde 17,4 milyar dolar gelirden 19,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu firmanın bazı alanlarda düşüş yaşasa bile büyüdüğünün en büyük göstergesi.

Apple yaklaşan Eylül çeyreği için resmi gelir rehberliği sağlamadı. Ancak Apple’ın finans müdürü Luca Maestri, şirketin hizmetler bölümünün son çeyrekte yüzde 12’den fazla büyüyemeyeceğini söyledi.

Morgan Stanley, Apple’ın hizmetlerden elde ettiği toplam gelirin 30 Eylül 2022’de sona eren çeyrekte yüzde 8 oranında arttığını iddia ediyor. Apple hizmetleri AppleCare, onarımlar, Apple One abonelikleri, Apple Music, Apple TV+, Apple Card ve daha fazlası gibi bir dizi ürünü içeriyor. Ve bu durum şirketin farklı bir alanda düşüş yaşasa da ayakta durmasına olanak sağlıyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın !

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