Apple hisseleri, Bank of America analistlerinin hisseye nadir görülen bir not indirimi sağlamasının ardından %4.9 düştü.

Analistler, notlarını alımdan nötre indirdi. Ayrıca fiyat hedefini hisse başına 185 dolardan 160 dolara düşürdü. Gelecek yıl “daha ​​​​zayıf tüketici talebi” beklediklerini söylediler ve makroekonomik zorluklara işaret ettiler.

Daha geniş pazar da perşembe günü negatifti. Ancak Apple’ın düşüşü, perşembe günü %2,1 düşen S&P 500 gibi büyük endekslerden hala daha büyüktü.

Not indirimi, çarşamba günü yayınlanan bir Bloomberg raporunun ardından geldi ve Apple’ın bazı tedarikçilere, beklendiği kadar yüksek talep görmemesinin ardından yeni iPhone 14 için üretimi artırma planlarından vazgeçmelerini söylediğini söyledi. Bu da Apple hisseleri üzerinde baskı yarattı.

Ancak ikinci bir firma BofA notuna katılmadı. Rosenblatt Securities, Apple’ın notunu nötrden satın almaya yükseltti ve fiyat hedefini 160 dolardan 189 dolara yükselterek mevcut seviyelerden %25’lik bir ralli anlamına geliyor. 1000’den fazla ABD’li yetişkinle yaptığı anketin ardından, daha pahalı yeni Apple ürünlerine bile güçlü talep gösterdi.

Rosenblatt, üretim raporuna şüpheyle yaklaştı ve “gerçekler ortaya çıktığında yanıltıcı olduğunu kanıtlayan karşılaştırılabilir raporların yakın bir geçmişi” olduğunu yazdı.